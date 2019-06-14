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史迪威出任亞太助卿 外交部盼共同深化台美關係

最新更新：2019/06/14 09:23
美國聯邦參議院院會通過退役空軍准將史迪威出任國務院亞太助卿職務，結束國務院長達近一年無人主責亞太事務的窘境。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
美國聯邦參議院院會通過退役空軍准將史迪威出任國務院亞太助卿職務，結束國務院長達近一年無人主責亞太事務的窘境。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國聯邦參議院院會通過退役空軍准將史迪威出任國務院亞太助卿職務。外交部今天對此表示，史迪威熟稔亞太安全事務，期盼與他攜手合作，共同努力深化台美友好的實質夥伴關係。

參議院院會13日以94票贊成、3票反對通過這項人事案，結束國務院長達近一年無人主責亞太事務的窘境。史迪威（David Stilwell）在參院外委會提名聽證會書面聲明中曾表示，中國應停止對台施壓或脅迫，並恢復與台灣民主政府對話。

外交部表示，史迪威曾多次派駐亞洲，熟稔亞太安全事務。美國國務院亞太助卿在美國亞太政策的擘劃與執行上扮演重要角色，外交部期待在台美關係現有的友好穩固基礎上，與史迪威攜手合作，共同努力深化雙方友好的實質夥伴關係。

會說中文與韓文的史迪威曾派駐美國駐北京使館擔任武官，也曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職，曾任五角大廈聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，在獲提名擔任亞太助卿前是印太司令部中國戰略研究小組主任，熟悉中國與亞洲事務。（編輯：鄭雪文）1080614

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