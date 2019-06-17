國民黨政見會25日高雄初登場 聚焦4大議題

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統初選國政願景電視發表會首場將於25日在高雄舉行，國民黨文傳會代理主委程美華今天表示，這一、兩天國民黨將舉行說明會，向參選人說明發表會流程、進行方式等，並事先抽籤決定發言順序。

國民黨智庫主辦3場國政願景電視發表會，首場將於25日在高雄舉行，接下來29日舉辦台中場，7月3日台北場，每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及國安，台中場則是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。

黨內人士指出，根據智庫目前的規劃，發表會將由黨主席開場談話後，第一階段由參選人每人發表12分鐘，第二階段則是現場問答，題目將預先公布，並現場抽兩題回答，每人每題回答3分鐘。

有關參選人的發言順序，黨內人士表示，由於此次發表會不在電視台的棚內錄影，現場抽籤恐會造成混亂，因此採事前抽籤決定發言順序。

程美華表示，智庫最快會在這一、兩天召開說明會，跟參選人說明發表會的流程、進行方式等，並可能一併抽籤決定發言順序，不過說明會確切的召開時間尚未定案。

國民黨總統初選全民調將在7月8日至14日舉行，7月17日提報中常會，7月28日全代會正式通過提名。（編輯：鄭雪文）1080617