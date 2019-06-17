大法官人事同意權案 立院訂27日投票

（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）立法院會今天處理民進黨立法院黨團提議的司法院大法官同意權案審查時程；經表決決定，24日召開公聽會、25日與26日舉行全院委員會審查，27日則進行同意權案的投票表決。

現任4位司法官大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月30日屆滿。總統蔡英文已提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎為大法官，咨請立法院同意。

立法院今天上午召開全院委員談話會，討論第9屆第7會期第1次臨時會的日期與議案。經表決後，通過民進黨立委柯建銘等人提案，臨時會從今天下午起至7月5日召開。

立法院於今天下午2時30分舉行院會，會中處理民進黨立法院黨團提議的司法院大法官同意權案審查時程等案。

根據提案內容，24日上午舉行公聽會，聽取社會公正人士意見，而公聽會由各黨團推薦學者專家代表8人參加，依政黨比例，由民進黨團推薦4人、國民黨團推薦2人、時代力量黨團及親民黨團各推薦1人。

接續，25日、26日進行同意權案審查，大法官被提名人說明10分鐘後，由立委進行詢答；審查順序，25日上午為楊惠欽、下午為蔡宗珍，26日上午則是謝銘洋、下午為呂太郎。

立法院全院委員會審查時，詢答採即問即答方式進行，每場各黨團分配的詢答時間，民進黨團、國民黨團各1小時，時代力量黨團、親民黨團各30分鐘；至於對大法官同意權案的投票表決日期，訂在27日上午舉行。

此外，總統府秘書長陳菊下午率大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎禮貌拜會立法院各黨團，一行人先赴民進黨團，再到時代力量黨團和親民黨團，受到客氣接待。國民黨團則認為朝野沒有互信，質疑這種形式上的拜訪沒有意義，不歡迎到訪。

陳菊率大法官被提名人一行拜會時代力量黨團時，由黨團總召徐永明代表接待。徐永明表示，黨團對於大法官審查有標準程序，除了會提出問卷，希望大法官被提名人能夠回覆，後續也會在公聽會及委員會審查。陳菊說，總統提名4名大法官，都是在台灣社會專業領域非常優秀，一時之選，盼能得到時代力量大力支持。

大法官被提名人一行拜會親民黨團時，由立委陳怡潔代表接待。陳怡潔指出，4位大法官被提名人背景，經黨團討論後，覺得有經過謹慎篩選，給予肯定與期待。（編輯：黃國倫）1080617