朱立倫：若當選總統推動修法 公投還給全民

（中央社記者王承中台北18日電）前新北市長朱立倫今天針對公投法修法表示，昨天是台灣民主最黑暗、大倒退的一天，他認為未來台灣通過公投的機會微乎其微，若他當選總統一定修改惡法，把公投還給全民。

立法院會昨天三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年。

爭取國民黨總統提名的朱立倫今天受訪表示，看到民進黨這樣傷害台灣民主的作法，他認為未來台灣還要想通過公投的機會微乎其微，若他當選總統，國民黨重返執政一定修改惡法，把公投還給全民。

根據媒體最新民調顯示，在全市話調查部分，朱立倫在兩黨對決時支持度37.5%，領先蔡總統的37.3%；若納入台北市長柯文哲，朱立倫支持度26.8%，贏過蔡總統的26.6%、柯文哲的25.5%。

朱立倫對此表示，不管是跟總統蔡英文對比或是三方參戰，他的民調都略微領先蔡總統，顯示最新民調打臉上週民進黨公布的蔡總統大贏國民黨、柯文哲的民調，證明大家勢均力敵。

媒體追問，最近行政院長蘇貞昌似乎跟高雄市長韓國瑜有槓上的情況。朱立倫指出，行政院長跟任何直轄市長槓上都是不對的，還是呼籲蘇貞昌要以中華民國的行政院長自居，而不是民進黨的行政院長。（編輯：楊凱翔）1080618