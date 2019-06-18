國民黨首場政見發表會 參選人可邀應援團到場

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨文傳會代理主委程美華今天針對首場國政願景電視發表會表示，由主播沈春華主持，參選人可攜帶道具輔助，也可邀請30位應援團到場，但現場不得造勢、喊口號。

國民黨智庫主辦3場國政願景電視發表會，首場將於25日在高雄國際會議中心舉行，接下來29日舉辦台中場，7月3日台北場，每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及國安，台中場是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。

國民黨智庫今天晚間召開說明會，說明第一場次電視發表會流程，以及進行發言順序抽籤，參加國民黨總統初選的參選人都派代表參加。

程美華會後受訪表示，三場國政願景電視發表會的主持人均由沈春華主持。高雄場發表會第一階段發言順序，經抽籤依序為前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫。第二階段現場會問答發言順序，第一題依序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題依序為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。

程美華指出，活動一開始，由主持人開場，接續由國民黨主席吳敦義致詞2分鐘，之後主持人介紹各參選人出場，並與吳敦義一同進行君子之握，隨後開始第一階段發言。黨務人士表示，吳敦義將全程參與發表會。

程美華說，參選人可邀30位應援團到場，但是現場不得進行造勢、喊口號、鼓掌、講話。各參選人在發言時可攜帶道具輔助，沒有限制。

今天說明會也公布三場國政願景電視發表會現場問答的題庫，到時將現場抽兩題回答，每人每題回答3分鐘。高雄場為如何導正目前違憲亂政情況、中華民國如何走出外交困境、如何化解兩岸僵局開創新局、如何捍衛中華民國的國家安全。

台中場為如何實現年輕人的夢想、維持勞資和諧保障勞工權益、如何導正目前偏差的文化政策、如何撥亂反正解決教育問題。台北場為解決五缺問題促進經濟發展、如何維持財政穩健租稅公平、台灣能源政策如何永續發展、如何有效改善空污問題。（編輯：郭萍英）1080618