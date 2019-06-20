登革熱問題被批不專業 韓國瑜澄清是在探討

（中央社記者王淑芬高雄20日電）行政院副院長陳其邁昨天和市長韓國瑜現勘疫區，韓問「為什麼高雄會爆發登革熱」的問題，被批不專業，韓澄清是質疑疫情起點，在探討問題，他說「有人要放大、我也沒辦法」。

韓國瑜今天出席在蓮潭會館舉行的一場經濟論壇後受訪做上述回應。

陳其邁昨天偕衛福部官員到高雄行政院南部服務中心開蚊媒防治會議，後來到金獅湖視察並宣導衛教，原本另有行程的韓國瑜臨時改變行程，並和陳其邁合體宣導防疫。

韓國瑜摀著嘴詢問陳其邁「為什麼高雄會爆發登革熱」。媒體報導後，網友紛紛留言批評質疑韓國瑜無心市政、不專業。

韓國瑜澄清，他的意思是「為何每次都是這個地點開始，令他很擔心」。他說，聽陳其邁分析，後來也發現金獅湖有個遊憩區，他和陳其邁及當地民眾都有談到，湖水水位太低，考慮把水位提高，水位提高後就會把雜草淹下去，孳生源就會被魚吃掉，就能降低疫情。

他說，湖水水位拉高，但要在颱風來前趕快洩水，盼可以趕快撲滅登革熱。韓說，是互相討論，面對外界的質疑和批評，他說「有人要放大，我也沒有辦法」。

陳其邁近來常常南下出席會議或走訪基層，有民眾認為陳其邁除了顧疫情也是在顧選情。韓國瑜表示，陳其邁是高雄子弟，又是副院長，對高雄多一份關心，有關陳其邁視察疫情，他寧願站在良性、健康的角度來看；任何疾病疫情都不分黨派、不分藍綠，望大家從寬角度看。

行政院快速批准高雄市爭取登革熱防治補助款新台幣5300萬元，但是其中其中一筆「決戰境外－邊境檢疫專案」經費約113萬元是用來購買「獎勵禮券」，受到質疑和批評。

韓國瑜表示，禮券是針對入境者到高雄，如果篩檢出有發燒的情況，市府自2015年起以禮券鼓勵他們去醫院檢查，一次發給500元禮券，是希望外賓能夠接受檢查或就醫。

社群網路也貼出中國中央電視台批評韓粉非理性，對於不同立場或看法有異者就出征，是導致韓國瑜支持度下滑的原因，根本是在給韓國瑜「幫倒忙」。

韓國瑜說，已經再三呼籲支持他的人務必愛與包容，至於其他人的評論他都予以尊重。（編輯：黃世雅）1080620