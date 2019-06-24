大法官同意權公聽會 聚焦提名時機與人選資格

（中央社記者范正祥台北24日電）立法院今天舉行「行使司法院大法官同意權案」全院委員會公聽會，各黨團舉薦學者專家與立法院審查小組委員與會，大法官提名時機、人選資格、審查程序成為討論焦點。

現任4位大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月底屆滿。總統蔡英文日前已提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎為大法官，咨請立法院同意。

立法院臨時會本週啟動4位大法官同意權案相關審查程序，今天召開全院委員會公聽會、25日與26日舉行全院委員會審查，27日進行投票表決，力拚本週過關。

今天登場的公聽會由各黨團舉薦學者專家與會，立法院副院長蔡其昌主持會議。

關於大法官提名的時機，親民黨團推薦的東海大學政治系主任胡祖慶質疑，去年年底選舉對執政的民進黨是重大挫敗，影響總統蔡英文能否順利連任受到考驗，如今在此時間點提名4位大法官，特別是在野黨有意見時，是否適合於此時提出。

不過，民進黨團推薦與會的律師黃帝穎不認同胡祖慶的看法。黃帝穎表示，台灣做為法治國家，總統本身就有提名大法官的義務。黃帝穎也反駁胡祖慶所舉2016年歐巴馬任期末沒有任命新任大法官的例子。黃帝穎指出，台灣和美國的情況不同，美國的大法官是終身制，所以沒有任期的問題，台灣的大法官有任期的限制。

公聽會上，國民黨團推薦與會的律師葉慶元說，大法官向來以背景多元為特色，以前有留日、留美、留德的大法官，他指出，9月底將卸任的大法官，湯德宗以前是留美，羅昌發也是留美，但蔡總統這次提名的蔡宗珍、謝銘洋以前都是留德的，會不會背景太近似，欠缺了大法官的多元性，影響日後大法官解釋窄化。

對於葉慶元以即將卸任大法官和新任大法官被提名人做比較，民進黨團推薦與會的中正大學法律學系副教授王韻茹表示，大法官人選要考慮的是能不能發揮釋憲功能，所以她比較在乎的是與在任大法官做比較，大方向上肯定這次被提名人選。

這場公聽會也有立法院審查小組委員共同與會。審查小組成員之一親民黨立委周陳秀霞發言強調，國會對於大法官被提名人選要有合理的審查機制，不能只當橡皮圖章；時代力量立委黃國昌也呼籲，大法官審查程序，不能草率、不能護航。

葉慶元回應黃國昌等人看法時建議，立法院未來可以在司法院組織法或相關提名辦法考慮直接透過立法方式，針對被提名人的消極資格作更嚴密的規範。（編輯：趙蔚蘭）1080624