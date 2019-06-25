黃國昌：楊惠欽素養不及大法官 將投不同意票

（中央社記者陳俊華台北25日電）時代力量立委黃國昌今天說，很難想像大法官被提名人楊惠欽不知道什麼是「層級化的法律保留原則」；他認為楊惠欽離大法官該有的素養與水準，還有相當距離，將投下不同意票。

立法院臨時會今天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。其中，楊惠欽今年59歲，現為高雄高等行政法院法官兼院長，專長為行政法類、財經法類。

黃國昌問楊惠欽，「層級化的法律保留原則」的內涵是什麼；楊惠欽說，簡單來解釋，命令不可以違法法律、憲法，法律不可以違反憲法。黃國昌說，那只是「最基本、大一」的法律保留原則。

黃國昌接著又問，什麼是「層級化財產權保障」，楊惠欽說，這是比較學術性的名詞，她不太了解黃國昌想要她表達什麼意涵。黃國昌說，這是針對年金大法官釋憲正在進行言詞辯論庭最重要的核心爭點，有些軍公教認為年金改革傷害到財產權，政府認為為了下一代、國家整體財政必須調控，但大法官就要細緻的論理。

黃國昌說，這也是德國憲法法院處理年金案子時，使用的基準。楊惠欽說，若是針對年金的個案在財產權保障部分呈現的意義是，從財產權或年金改革的公益性去考量；黃國昌說，法律人要具體化、細緻化，盼楊惠欽能再多了解。

黃國昌接著問，大法官釋字318號解釋主要意旨是什麼。楊惠欽則低頭拿起「簡易小六法」翻找資料，發現是夫妻合併申報的問題後，她說，是關於綜合所得稅是採家戶申報制，原本規範要合併申報，夫妻所得若合併申報一定會造成綜所稅的累進稅率提高，反而形成懲罰婚姻的現象存在，跟租稅公平有所不符，主管機關要斟酌相關法律檢討改進。

黃國昌隨後在臉書發文表示，剛剛結束對楊惠欽的詢答，心情很沈重，他很難想像一位大法官被提名人，不知道什麼是「層級化的法律保留原則」；更難想像一位號稱稅法專業的法官，不知道釋字318號與釋字696號解釋的內容。

黃國昌說，他更難接受，楊惠欽當初為法官法設立職務法庭的第一屆審判庭成員，一次又一次地輕縱違法濫權的法官與檢察官。在國會詢答時，他負責任地做功課，「接下來投票時，我也會負責任地投下反對票」；楊惠欽應是位好人，但「離大法官應該有的素養與水準，還有相當距離」。（編輯：楊凱翔）1080625