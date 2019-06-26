被指偏綠 謝銘洋：會超出黨派行使大法官職權

（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院今天審查大法官人事同意權案。國民黨立委質疑大法官被提名人謝銘洋政治立場偏綠，還說過「我們沒有把馬英九教好」；謝銘洋說，當時說那句話是要保護太陽花學運學生，並強調會超出黨派獨立行使大法官職權。

立法院臨時會昨、今兩天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。

謝銘洋今天被國民黨立委曾銘宗、王育敏、林奕華等人問到，太陽花學運時期擔任台大法律學院院長時，曾在一場活動說「我們沒有把馬英九教好」等議題，質疑他政治立場偏綠。

謝銘洋說，這件事情不行簡化回答，因為在太陽花學運時期，前立委張慶忠主持立法院內政委員會議時，稱服貿協議已超過3個月期限，視為已審查，全案送院會存查，引發學生反對，接著318占領立法院。

謝銘洋表示，當時前總統馬英九如果可以秉持台大的自由民主學風，必然可以舒緩學生的情緒，但是馬英九強調及堅持必須通過，並指責學生以違法方式占領立法院，基於保護學生立場，因此他出言批評。

對於謝銘洋的回答，曾銘宗先問謝銘洋台大的校訓為何，也說謝銘洋對國家元首的基本尊重都沒有，「台大沒有把你教好。」

曾銘宗追問謝銘洋，台大有沒有把總統蔡英文、前總統陳水扁教好；謝銘洋則說，批評馬英九時，他是學者、法律學院院長，是基於保護學生安全的立場，「我覺得任何人批評國家元首，在民主國家都是正常的」，時空背景不能相提並論。

另外，謝銘洋過去曾連署「拔管」案，國民黨立委王育敏詢問謝銘洋，是否認同教育部任命管中閔為台大校長；謝銘洋說他不贊成，但必須尊重教育部的決定。

現年61歲的謝銘洋，最高學歷德國慕尼黑大學法學博士，現職國立台灣大學法律學系教授，也曾任台大法律學院院長，專攻領域為智慧財產權法，包括專利法、商標法、著作權法、營業秘密法等，另外也開授民法課程。（編輯：蘇志宗）1080626