蔡總統：堅持守護主權 維護台灣民主自由

總統蔡英文（前）26日前往宜蘭縣三星鄉陳定南紀念園區參訪，並在已故前法務部長陳定南銅像前獻花致意，肯定他生前在台灣政治上立下的清廉典範。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年6月26日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）總統蔡英文今天在宜蘭巡視時表示，中國對台施壓與日俱增，台灣若守不住主權，就守不住民主、自由；會永遠捍衛台灣主權，守護台灣。

蔡總統下午前往宜蘭縣五結鄉利澤簡永安宮參拜，吸引大批支持者到場。

蔡總統致詞指出，台灣能有今天的自由、民主、本土政黨，都是很多人打拚的成果。反觀香港，一國兩制讓香港人很煩惱，香港人擔心自由會越來越少，距離民主可能會越來越遠。台灣應以香港為借鏡，面對中國的施壓，須堅持主權、展現意志。

蔡總統表示，擔任總統3年多來，堅持守護台灣主權，從來沒有讓步過；若守不住主權，就守不住台灣的民主、自由與人權，所以2020年總統大選最重要就是主權保衛戰。台灣的領導者要有堅強意志，有足夠歷練保護台灣，促使台灣人團結，希望選民在2020年總統選舉時，支持連任總統。

蔡總統隨後前往宜蘭縣三星鄉陳定南紀念園區參觀，並在已故前法務部長陳定南銅像前獻花致意，肯定陳定南生前在台灣政治上所立下的清廉典範。

蔡總統指出，過去這麼多年來，承受很大的壓力，但在捍衛主權這件事上，從來沒有讓步過。過去幾年來，一直向國際社會表達要穩定兩岸的現狀、維持台海和平，並堅決守護主權。現在國際上已經認定台灣是一個可以信賴的夥伴，台灣已是區域和平穩定的貢獻者，絕對沒有人說是麻煩製造者。

蔡總統表示，日前民主進步黨總統初選時，可感受到每名民進黨支持者都很掙扎，最痛苦的事情就是自己人之間的競爭。初選結束後，知道最大的責任就是要讓大家團結在一起，並集結最大的社會力量守護台灣，所以只要是有助於團結的事情，都願意去做。

蔡總統指出，民進黨總統初選過程固然痛苦，但初選結果出爐後，民進黨支持者更凝聚、更團結，而且士氣更好，這點大家要感謝前行政院長賴清德，尤其他在選後展現出來的民主風度，讓大家非常感謝與感動。

蔡總統表示，期待初選結束後，民進黨內能快速整合，集結更大的力量並擴散出去，讓社會上更多的人團結一起，一起守護台灣，守護台灣主權。（編輯：戴光育）1080626