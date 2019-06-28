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反紅媒募資結餘99萬 黃國昌：全數捐家扶

最新更新：2019/06/28 14:31
時代力量立委黃國昌28日公佈623拒絕紅色媒體活動的財務收支明細，結餘共新台幣99萬餘元，與「館長」陳之漢討論後，決定全數捐給家扶基金會。中央社記者陳俊華攝　108年6月28日
時代力量立委黃國昌28日公佈623拒絕紅色媒體活動的財務收支明細，結餘共新台幣99萬餘元，與「館長」陳之漢討論後，決定全數捐給家扶基金會。中央社記者陳俊華攝　108年6月28日

（中央社記者陳俊華台北28日電）時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢舉行623反紅媒活動，今天公布財務收支明細，結餘共99萬餘元，黃國昌與館長討論後，決定全數捐給家扶基金會，協助受虐兒及成長遲緩兒童。

黃國昌與「館長」陳之漢23日在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，黃國昌下午舉行記者會，公布財務收支明細。他說，在「嘖嘖」募資平台公開募資，共有1320名朋友捐款，在68分鐘內達成募資目標，最後館長個人也捐款新台幣50萬元。

黃國昌說，活動後經統計，凱道活動現場設備89萬93元、給募資平台的手續費及募資回饋品20萬3635元、現場文宣品14萬1210元、行政費用與運輸費用9萬3070元、志工培訓與保險3萬3130元、表演團體費用4萬8170元，所有支出總計140萬9308元。

黃國昌表示，最後結餘是99萬321元，感謝出錢出力的朋友，結餘比預期多很多，與館長商量後決定捐給家扶基金會，協助成長遲緩兒童專案、用愛包圍受虐兒專案，昨天與家扶基金會聯繫後，家扶也樂於接受這筆款項。

對於館長因為主辦623活動後遭直播平台解約，黃國昌說，館長承受的壓力、打壓及生意上面臨的損失，「我很心疼」，他在館長身上看到堅持、勇氣，錢可以少賺，但堅持捍衛台灣民主自由的決心，從來沒有動搖過；呼籲支持活動理念的朋友，可以適時給館長送暖，幫館長加油、鼓勵。

黃國昌也說，不管館長未來在哪個平台，開新的直播節目，在他能力所及範圍內的，他都會幫忙。（編輯：林沂鋒）1080628

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