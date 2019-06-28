陸淑美表態挺郭台銘 王金平：人各有志勿聯想

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市里長主席市政推展聯誼會今天聚餐席開60多桌，邀請前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜和議會副議長陸淑美等人，由於近日陸淑美表態挺郭台銘，三人互動受到媒體關注。

參加君鴻酒店餐會的里長600多人，王金平先到場，隨後陸淑美抵達，她先與王金平握手致意，並頻頻與王金平「咬耳朵」，兩人不時低頭講話。

韓國瑜原定中午12時30分到場，但直到近下午1時10分才抵達。而王金平於中午約11時40分抵達會場至下午約1時才離開，未與韓國瑜碰面。陸淑美於韓國瑜抵達會場時兩人打招呼，但在韓國瑜開始逐桌敬酒時離去。

由於陸淑美近日表態挺前鴻海董事長郭台銘，媒體詢問王金平對於陸淑美挺郭台銘，且她和王金平是同派系，會不會成為郭王之間的橋梁及選邊站等問題時，王金平說，陸淑美的決定他事前不知道。做這樣的選擇相信有她的背景、理念跟想法，所以尊重她，人各有志，不要有其他的聯想。

王金平表示，未來希望國民黨能夠團結，否則像現在這樣子好像互酸，或是互相做無謂的攻擊，造成黨的分裂會影響未來的整合跟團結。大家要和諧、理性等待民調結果，推選出國民黨2020候選人出來，這是當前大家共同努力的課題。

王金平盼黨快做整合的工作，最起碼在民調作法上，可能每個陣營都有疑慮，都怕民調會被操控，這一點黨一定要讓所有參選人能夠安心放心，讓大家都能夠有相信的心。他現在勤走基層、傾聽民意。

王金平離去前媒體再追問是否不等韓國瑜等問題，王金平微笑說，昨晚已跟韓國瑜在台北碰面吃飯，飯局是朋友安排，約吃一個小時，話題無所不聊，但是沒聊到初選的話題。

王金平離去後，韓國瑜座車才抵達酒店，媒體追問他跟王金平見面吃飯所聊的話題，韓國瑜僅微笑作揖回答謝謝，在逐桌敬酒後離去時也拒絕受訪。（編輯：陳俊碩）1080628