高雄造勢取消 韓國瑜：邀支持者旅遊替代

（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）高雄市長韓國瑜今天在新竹縣造勢時表示，因高雄登革熱疫情，不宜舉辦集會活動，因此原訂7月6日的高雄造勢取消，邀支持者到高雄旅遊。

韓國瑜今天在新竹縣政府前廣場、道路舉辦造勢，支持者們昨天就到現場佔位。韓國瑜下午先到新竹縣、市的廟宇參拜，晚間7時30分左右抵達造勢會場。

韓國瑜致詞表示，前總統蔣經國看到台灣的未來，於西元1980年成立新竹科學園區，當時台灣人民對此半信半疑，甚至不懂什麼叫做晶圓代工，40年後今天，竹科每年產值上兆新台幣，提供15萬個工作機會，製作的產品更是世界首屈一指。

「我是客家女婿。」韓國瑜說，他的妻子李佳芬是客家人，30年前他在台北縣創辦客家同鄉會，因此感受到客家人的特色，不僅是「硬頸」，更有忠義精神，也認為「客家精神，何嘗不是台灣精神」。

針對鴻海前董事長郭台銘近日指「中華民國像是快破產的公司」，韓國瑜表示，台灣人的儲蓄力很強，每賺新台幣100元、存36元，加上台灣不欠外國人錢，因此不會破產。

針對近日高雄爆發登革熱疫情，韓國瑜表示，有朋友提供給他，指去年印尼、越南爆發登革熱時，衛福部派員前往當地，出錢、出力、出經驗，但現在卻對高雄的疫情漠不關心。

韓國瑜說，原規劃7月6日要舉辦的高雄造勢活動，因高雄登革熱，擔心疫情會因群聚活動而擴散，因此必須取消，但他希望支持者們仍可拿國旗、穿國旗衣到高雄遊玩、品嚐美食，用旅遊方式代替造勢。（編輯：陳俊碩）1080630