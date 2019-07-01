若陸武統威脅 郭台銘：中華民國是最大捍衛對象

（中央社記者余祥台北1日電）針對外界質疑在中國大陸有龐大事業易受控制，國民黨總統初選參選人郭台銘今天說，他是幫助大陸創造就業機會，他們（大陸）需要他大於他需要他們；若大陸武統威脅，「中華民國是我最大要捍衛的對象」。

郭台銘今天下午先跟「館長」陳之漢一起爬象山，晚上接受館長的直播訪問。

館長詢問，郭台銘在中國大陸的事業，讓外界質疑容易受到中國大陸的控制，無法維護台灣的主權。

郭台銘說，他跟旺中媒體集團的老闆蔡衍明做的生意不一樣，他是幫助大陸創造就業機會，人民有工作做，「他們（大陸）需要我大於我需要他們，」因此他不會受到控制。

館長追問，若中國大陸軍機不斷繞台，武統威脅，是否會主動捍衛台灣，要求中國大陸不可以這麼做。

郭台銘說，「我一定會做，」他已經不是商人了，如果當選總統，中華民國是他最大要捍衛的對象，如果威脅到中華民國的利益，一定以中華民國的利益為優先。

至於是否願意為台灣不惜與中國大陸一戰，郭台銘認為，先決條件是不要挑釁。

日前群眾上街反紅色媒體，館長詢問，若當選總統，是否將會要求國民黨、黨籍立委禁止中資媒體進入台灣，郭台銘說，一定禁止，「我被害的還不夠慘嗎？」

郭台銘日前提出0至6歲新生兒國家養的政見，但遭到行政院長蘇貞昌批評為「芭樂票」，連黨內同為總統初選參選人的朱立倫也認為不可行。

郭台銘說，那是他們太沒有見識了，他們搞政治都搞了1、20年，就是這些人把台灣搞爛了，他們不了解台灣經濟，政治一定要替經濟服務。（編輯：楊凱翔）1080701