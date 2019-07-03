退將赴陸管制 吳斯懷：民進黨不信任國軍

（中央社記者王承中、陳俊華台北3日電）陸軍退役中將吳斯懷今天針對立院修法少將以上退休後，不得參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，這次修法代表民進黨不信任國軍；陸軍退役少將于北辰則說，完全贊成修法，但不應無限上綱限縮人身自由。

立法院今天三讀通過兩岸人民關係條例部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不得參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。

這次推動修法起源自西元2016年11月，包含吳斯懷在內的32名退將赴中國大陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說，並在唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。

吳斯懷受訪表示，修法通過後，他會遵守法律，但立法的動機有問題，代表民進黨不信任國軍，羞辱退將及即將退役的將領，讓現役國軍如何效忠國家，也違反民主國家不可以針對特定族群立法限制言論、行動自由的立法概念。

吳斯懷指出，總統蔡英文曾公開說過「沒有人需要為自己的認同而道歉」。目前台獨在台灣是顯學，難道支持統一就是犯罪。

吳斯懷說，目前是規範少將以上要受管制，難道退役士官長到上校階層，或是其他部會首長、人民，就不需要對國家忠誠，這顯然是不成熟、針對性的獨裁式修法。

吳斯懷表示，所謂的政治活動也未明確定義，當綠營縣市首長赴中國大陸招商辦活動，拜會陸方的省長、首長，若是接待室有擺放中國大陸的國旗，這是否算是政治活動。這樣的立法等於是讓民進黨能自行定義赴陸的活動。

于北辰告訴中央社記者，他完全贊成修法。他說，當台灣與中國還未結束敵對關係前，退伍軍人不應該參加中國任何的政治活動，但希望修法通過後，不要無限上綱，成為鬥爭退伍軍人、限縮人身自由的惡法。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，修法沒有限制怎樣的人不能去中國訪問，退役將領共2638位，他認識的將領都奉公守法，不能忍受的是去向五星旗朝拜、向中共政權屈膝，「不要把所有軍人扯進來」；限制負責國安的政務副首長以上、少將以上人員，不能去參與對中國政權朝拜的國徽、儀式，「有人反對嗎？」

王定宇說，罰則也如同在國安法中，唯一被處分、剝奪退休金的，是三審定讞的共諜，99.999%的軍公教都忠於國家，但真正傷害軍譽、影響國家利益的，是站在五星旗前、中共黨政軍舉辦活動，「怎麼對得起當初帶領的下屬與同袍？」修法是針對國家利益，限縮最小、保護國家尊嚴最大。1080703（編輯：蘇龍麒）