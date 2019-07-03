公懲會審管中閔案 郭台銘批政治追殺

（中央社記者余祥台北3日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天針對公懲會審理台大校長管中閔違法兼職案表示，他深感不捨，政治追殺連最高最高學府的校長都難倖免，蔡英文政府朝獨裁之路越來越靠近。

管中閔被控違法兼職案，公務員懲戒委員會昨天公開審理。管中閔否認違法兼職，表示自己遭政治迫害，被「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪。

郭台銘在臉書指出，他看到管中閔在法庭上3度稱遭「深文周納、羅織罪名的迫害」，深感不捨，這樣政治追殺，連最高學府的校長都難倖免，蔡英文政府朝獨裁之路越來越靠近，人民唯有團結，才能捍衛民主制度。

郭台銘說，民進黨全面執政後，以轉型正義之名清算主要對手；只要打趴國民黨，民進黨在台灣就可以所向無敵、為所欲為。為遂其目的，除了另外疊床架屋，設立東廠、西廠等違憲組織，緊抓監察院、司法院，再弱化或廢掉考試院，這樣就可大權獨攬。

郭台銘表示，從監委、大法官相關人事的提名來看，只能感嘆，一切考量都只是為政治服務。蔡政府鬥垮、鬥臭管中閔絲毫不手軟，只因管曾在中華民國的馬政府擔任閣員，就難有容身之所。

郭台銘說，雖然裁判、球證、旁證都是蔡總統的人，民不與官鬥；但管中閔並不是孤軍奮戰，台灣得來不易的民主果實，靠得是全民共同的努力奮鬥與捍衛，誰走回頭路，人民不會姑息、不會靜默，不會坐視民主崩壞，蔡政府不懸崖勒馬，勢必付出代價。（編輯：楊凱翔）1080703