美官員重申助台參與國際組織 外交部：誠摯感謝

（中央社記者顧荃台北3日電）美國國務院國際組織局首席助理國務卿摩爾今天重申支持台灣參與國際民航組織（ICAO）等國際組織的立場，外交部晚間發布新聞稿，對此表達誠摯感謝。

摩爾（Jonathan Moore）今天在美國華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）與遠景基金會共同舉辦的台海關係研討會演說時，重申美國支持台灣參與國際組織立場，表示將協助台灣參與今年國際民航組織、國際刑警組織大會（INTERPOL），並呼籲國際盟友不要向壓力屈服，做對的事。

外交部表示，美國在助台推動國際參與方面，一向不遺餘力，美行政及立法部門已多次以公開發言或通過法案及決議案等具體方式，表達對台爭取參與包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織及國際刑警組織等的堅定支持，充分顯示出台美關係的緊密友好，以及美國對台秉持「專業、務實、有貢獻」原則推案的認同及肯定。

外交部說，儘管中國持續蠻橫打壓台灣國際參與空間，但經政府及民間共同攜手努力，以及美國等理念相近國家與友邦的大力協助，推案所獲國際支持已大幅增加，顯示愈來愈多國家認清中國蠻橫無理的邪惡本質，以及將台灣2300萬人排除於多邊國際體系外的不正當及不合理。

外交部指出，參與國際組織是台灣人民的基本人權，接納台灣的參與也符合全人類的共同利益。外交部將持續與政府相關部會共同努力，並結合民間資源，積極爭取，也期待未來有更多國家加入理念相近國家陣營，共同協助台灣。（編輯：李信寬）1080703