更多編輯台推薦新聞：
獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人
地方

獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人

外交政策：有關韓國瑜報導非讀者投書
政治

外交政策：有關韓國瑜報導非讀者投書

溫布頓第3天 謝淑薇女單次輪直落二晉級
運動

溫布頓第3天 謝淑薇女單次輪直落二晉級

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美官員重申助台參與國際組織 外交部：誠摯感謝

最新更新：2019/07/03 22:31

（中央社記者顧荃台北3日電）美國國務院國際組織局首席助理國務卿摩爾今天重申支持台灣參與國際民航組織（ICAO）等國際組織的立場，外交部晚間發布新聞稿，對此表達誠摯感謝。

摩爾（Jonathan Moore）今天在美國華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）與遠景基金會共同舉辦的台海關係研討會演說時，重申美國支持台灣參與國際組織立場，表示將協助台灣參與今年國際民航組織、國際刑警組織大會（INTERPOL），並呼籲國際盟友不要向壓力屈服，做對的事。

外交部表示，美國在助台推動國際參與方面，一向不遺餘力，美行政及立法部門已多次以公開發言或通過法案及決議案等具體方式，表達對台爭取參與包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織及國際刑警組織等的堅定支持，充分顯示出台美關係的緊密友好，以及美國對台秉持「專業、務實、有貢獻」原則推案的認同及肯定。

外交部說，儘管中國持續蠻橫打壓台灣國際參與空間，但經政府及民間共同攜手努力，以及美國等理念相近國家與友邦的大力協助，推案所獲國際支持已大幅增加，顯示愈來愈多國家認清中國蠻橫無理的邪惡本質，以及將台灣2300萬人排除於多邊國際體系外的不正當及不合理。

外交部指出，參與國際組織是台灣人民的基本人權，接納台灣的參與也符合全人類的共同利益。外交部將持續與政府相關部會共同努力，並結合民間資源，積極爭取，也期待未來有更多國家加入理念相近國家陣營，共同協助台灣。（編輯：李信寬）1080703

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報