管中閔案 藍委籲公懲會勿成為公審會

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北4日電）國民黨立法院黨團今天呼籲公懲會不要成為公審會，勿放大台大校長管中閔的言行，用公審對待一個國立大學校長。民進黨立委吳思瑤說，一切皆依程序，尊重公懲會的調查方式。

台大校長管中閔被控違法兼職案，公務員懲戒委員會2日公開審理。管中閔案是公懲會首次主動公開審理的案件，借用台灣高等法院專一法庭審理，並開放60席供民眾旁聽。

審判長石木欽首先要求監察院說明移送要旨。監察院代表指出，管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任行政院政委兼國發會主委，違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」的規定，透過匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，獲取每年約新台幣65萬元的兼職報酬，違失情節重大。

國民黨團上午召開記者會，副書記長柯志恩在會中表示，如果管中閔過去20年所寫的每樣東西，都被當作是違法兼職，那蔡政府是否要清點一下目前的政務官，有沒有人一邊寫社論，一邊還當官的，總要有一套的標準。

柯志恩說，司法院的第2508號函已告訴大家，公務員在報紙、雜誌投稿，或著作書籍出版，均非所謂經營商業，屬於言論自由範圍，法律從未加以禁止；她強調，公懲會不要成為公審會，請不要放大管中閔的言行，主動用公審的方法，對待一個國立大學校長。這樣的行為請適可而止，若再繼續如此，民眾會用選票讓民進黨徹底下架。

國民黨立委王育敏也說，公務人員去撰稿，司法院函示已表示這不屬於商業或兼職行為，但民進黨不顧法治，仍執意要用違法兼職的理由，想讓管中閔走下台大校長的位置；台灣是一個法治國家，民進黨今天不顧法治，硬要修理管中閔，大家都看在眼裡，這樣的作為，得不到台灣民眾的民心。

立法院教育及文化委員會成員、民進黨立委吳思瑤說，之前包括監察院的調查、公懲會的調查，都是依程序提起，台灣是依法治運行的國家，一切都是依程序辦理。管中閔之前被揭露的行為，包括到中國授課、寫社論等，教育部、社會各界都期待管中閔能以當事人身分，清楚為自己辯護、向社會說明，之前給管中閔很多機會，只是很遺憾都沒看到管中閔明確回應。

吳思瑤說，公懲會決定公開審理，尊重公懲會的調查程序及方式，希望藉由調查過程讓真相能被釐清，也籲請管中閔，如果沒有問題就不用擔心，相信在清楚調查下，也能讓事實公開透明，期待管中閔配合依法行使的調查程序，也能藉此捍衛他自己的權利。（編輯：趙蔚蘭）1080704