郭台銘再推政見 百億設保險公司照顧身障者

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天推出最新競選廣告，主張用100億元成立專責的保險公司，以團保為基礎，只要領有身心障礙手冊就符合投保資格，落實社會正義。

國民黨總統初選民調將在8日至14日舉行，郭台銘在民調前夕推出競選廣告「身障保險篇」。

郭台銘辦公室表示，台灣有117萬的身障朋友，除了全民健保之外，不能保其他險。他們生病卻沒有醫療險，出事卻沒有意外險，甚至人走了，連壽險都沒有。

郭台銘主張用新台幣100億元成立專責的保險公司，以團保為基礎，只要領有身心障礙手冊的身障朋友就可投保，未來會讓壽險、意外險、醫療險一步一步實現。

「我們是最需要保險的人，但有錢都沒法保，不但被保險公司集體拒保，還被保險公司認為是賠錢貨。」前立委楊玉欣、台灣公義聯盟理事長鄭龍水、自由空間基金會董事長唐峰正在廣告中齊聲喊出心裡的聲音，但長期以來都不被政府重視。

郭台銘辦公室表示，過去政府沒有做的，讓郭台銘來做，「這不是生意，這是社會正義！」

郭台銘辦公室說，不只是入鏡的身障朋友，長期推動身障權益的心路基金會董事長馮碧華、心路基金會執行長張玲、前伊甸基金會南區執行長林美專、台大社工系教授古允文等，也都認同郭台銘的主張。（編輯：林興盟）1080707