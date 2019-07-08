總統和黨籍彰投議員會談 承諾成本價收購在來米

（中央社記者吳哲豪、蕭博陽彰化8日電）總統蔡英文今天下午邀請民進黨籍的彰化、南投縣議員進官邸會談，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富說，總統承諾農委會會收購彰化價格崩跌的在來米，以免農民血本無歸。

蔡總統今天邀請民主進步黨籍的彰化、南投兩縣議員、黨籍彰化市長林世賢、民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人進入總統官邸，傾聽地方對立委、總統大選的意見以及有關地方建設的建議，會談大約進行2個小時，會後由邱建富轉述會談內容。

邱建富說，蔡總統會談時提及農地違章工廠以及彰化市鐵路高架化工程的問題，也特別提到彰化縣最近因在來米超種，造成價格崩跌；總統特別找來農委會主任委員陳吉仲背書，當場承諾農委會會以成本價收購。

邱建富指出，蔡總統也很關心彰化市鐵路高架化工程的進度，希望儘速進行，因此指示國發會和交通部要到地方了解狀況，和地方溝通。

南投縣議員則反映，埔里鎮花卉物流中心去年因業者終止契約後，目前處於閒置狀態，居民擔心最後淪為蚊子館。埔里鎮長廖志城特別提到，希望中央協助打造成為埔里鎮的農產品行銷中心，使場館更多元活化。

邱建富表示，議員們也向總統建議可以常到地方走動，了解地方的需求，也認為行政院長蘇貞昌的執行力和團隊效率很好，希望繼續保持下去。（編輯：唐聲揚）1080708