郭台銘拋成立身障保險基金 朱指又要政府出錢

（中央社記者余祥、王承中台北9日電）國民黨總統初選參選人郭台銘和朱立倫近日多次針對政策交鋒，郭台銘今天表示，主張用100億元成立身障者保險基金，讓身障者投保；朱立倫則說，問題是如何弭平障礙，而非政府又要再出100億元。

國民黨8日起執行為期7天的總統初選民調。郭台銘日前推出最新競選廣告，主張用新台幣100億元成立專責的保險公司，以團保為基礎，只要領有身心障礙手冊就符合投保資格，落實社會正義。

台灣公益聯盟理事長鄭龍水、前立委楊玉欣、徐中雄、台大社工系教授古允文等人今天與郭台銘一起召開身障保險社會福利記者會。

鄭龍水分享親身經歷，他說，自己曾經也被拒保過，跟台灣117萬的身障者一樣都是身障保險孤兒，但這麼多人被拒保，政府卻沒有懲處過任何一家保險公司，他很認同郭台銘提出的百億基金的概念，能真正照顧弱勢。

郭台銘表示，身障保險是社會正義和人權的問題，這不是生意，而是社會正義，但目前政府所做的不足，一般民眾平均有2.5張保單，身障者只有0.1張，既然保險公司擔心風險過高，就由政府成立100億的身心障礙保險基金協助納保。

針對郭台銘推出的身障社會福利政策，朱立倫今天受訪時說，這個政策的目的是讓身障朋友能夠保險，但身障朋友無法公平取得保險，是否要設基金才能解決，這部分可以研擬；真正問題是應該如何弭平障礙，而不是政府又要再出100億元。

郭台銘昨天在直播現場發生麥克風沒關，而郭台銘脫口說「他已經不理智了」，被外界質疑是在指高雄市長韓國瑜。

郭台銘記者會後接受媒體聯訪時說，很多話都被斷章取義，不多做回應；媒體追問不理智指的是誰，郭台銘說，也許他指的就是自己，他投入這場選戰就是不理智了，但會走到底。

初選民調正在進行，郭台銘說，民調是很重要的指標，但不會改變他的行程，相信多數的選民還是理智的，知道誰會帶來希望；媒體詢問，是否有「被做掉」的危機，郭台銘說，才第一天而已，相信大數據會說明一切。

對於總統蔡英文昨天說，郭台銘、韓國瑜都怕她。郭台銘表示，蔡總統選舉沒有抓到選民要什麼，不了解人民需求，以前怎麼對付前行政院長賴清德，現在就怎麼對付國民黨，盼民進黨的朋友不要被她的作法迷惑。（編輯：黃國倫）1080709