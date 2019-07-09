加入南印度洋漁業協定 外交部：鞏固台漁捕權益

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）外交部今天表示，「南印度洋漁業協定」第6屆締約方大會日前結束，台灣在年會中以「中華台北」名義加入該協定，可鞏固台灣在印度洋公海的漁捕權益，更有助台灣遠洋漁業產業發展。

外交部發布新聞稿表示，南印度洋漁業協定（Southern Indian Ocean Fisheries Agreement,SIOFA）第6屆締約方大會於5日結束，台灣順利於今年年會中加入該協定，有效維護台灣漁業權益。該協定全體成員一致歡迎台灣加入，顯示台灣遠洋漁業實力獲得國際肯定。

外交部指出，南印度洋漁業協定於2012年6月生效，主要是管理印度洋非屬高度洄游性的深海旗、鯛等魚類。台灣為印度洋區的重要漁捕大國，捕撈的漁船數達100餘艘，近年年漁獲量已達1萬7000公噸。

外交部表示，台灣在印度洋區的漁捕利益逐年成長，加入南印度洋漁業協定不僅可鞏固台灣在印度洋公海的漁捕權益，更有助台灣遠洋漁業產業的發展，並確保台灣漁民的利益獲得保障。外交部將持續與農委會漁業署密切合作，全力爭取並維護台灣參與區域漁業管理組織的權益。

外交部指出，南印度洋漁業協定秘書處位於法屬留尼旺（la Reunion），成員包括台灣、澳洲、庫克群島、歐盟、法國（代表法屬印度洋領地）、日本、韓國、模里西斯、塞席爾、泰國等。台灣將與該協定其他成員共同合作，致力促進印度洋公海漁業資源的永續利用。（編輯：李信寬）1080709