否認脫黨參選 幕僚：郭台銘自認國民黨一分子

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨總統初選落敗的郭台銘是否脫黨參選牽動2020選情，郭的幕僚劉宥彤今天說，「現在不是列入考慮的選項」，郭認為自己是國民黨一分子，但與其協助整合，郭更想改變國民黨，找回年輕支持者。

國民黨昨天公布總統初選民調結果，由高雄市長韓國瑜勝出，外界關注前鴻海董事長郭台銘的動向。

永齡基金會執行長劉宥彤上午接受廣播專訪，針對脫黨參選議題，她會後受訪時強調，這一直以來都是假議題，郭董懂經濟，但郭不懂政治，在初選階段對於這樣的傳言，郭台銘當時沒有考慮到這對初選的殺傷力，「現在不是列入考慮的選項」。媒體追問，郭台銘是否仍認為自己是國民黨一分子，劉宥彤說：「當然。」

至於郭台銘昨天深夜在臉書po文，寫到「就算全天下笑你傻，也不要放棄對理想的追求」，外界聯想「不放棄」別有意涵。

劉宥彤認為，這是打包分享的概念，不是說選舉要有什麼後續，也不是要預留伏筆，大家想太多了。

劉宥彤說，郭台銘臉書貼文純粹是希望帶給年輕人一些啟示，很多人形容郭台銘輸了初選面對很大的挫敗，但其實郭台銘一生的挫敗不在少數，只是大多被看見成功的一面，郭台銘盼勉勵年輕人，如果有想要追求的理想就要勇敢追求，即使遭遇挫敗也不能放棄。

至於郭台銘未來是否會協助國民黨整合，劉宥彤說，如果是郭台銘勝出當然會努力做，但現在有優秀的同志出線，且前新北市長朱立倫說他是最強黏著劑，「不需要郭台銘吧」。

劉宥彤說，與其說整合，郭台銘更希望改變國民黨，怎樣幫助國民黨找回年輕支持者，讓外界認為國民黨是進步的政黨等。

媒體詢問，郭台銘以及團隊是否會幫助韓國瑜競選，劉宥彤說，她不會，郭台銘的部分可能要問本人。

針對部分郭粉喊出2020要含淚票投民進黨，劉宥彤說，郭台銘陣營一直以來都呼籲支持者不需要非郭不投，但至於其他候選人要怎麼爭取選民的支持，不是郭台銘可以控制的。

有關郭台銘未來的角色，劉宥彤說，郭台銘交代日前下鄉對於民眾的承諾都要完成，不能讓別人感受到郭台銘只是為了選舉，因此，她認為，郭台銘未來會繼續扮演中華民國最強外掛，畢竟這都是為中華民國的奉獻和付出，相信郭台銘會持續做下去。（編輯：林興盟）1080716