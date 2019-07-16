初選民調 郭台銘陣營：老裝小男裝女情況很多

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨總統初選落幕，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天接受廣播專訪指出，初選民調受訪者老裝小、男裝女的情況多，還有一個老先生謊稱是年輕女生，明明覺得很好笑，但也不算是無效樣本。

國民黨副發言人洪于茜說，國民黨總統初選民調進行時，各參選人陣營都有派代表現場監聽，當場有疑問也當場處理完畢，在各陣營代表簽字後，才將每天的民調資料彌封；初選民調最終統計結果也是各陣營代表確認無誤才對外公布。

洪于茜強調，國民黨總統初選民調程序公平、公正、公開且透明。

國民黨昨天公布總統初選結果，由高雄市長韓國瑜勝出，外界關注前鴻海董事長郭台銘動向。

劉宥彤接受廣播專訪時，被主持人問到郭台銘昨天落敗後是否有質疑民調不公，劉宥彤說，沒有。

劉宥彤指出，上一週執行民調期間，各陣營都會派人監聽，有跟郭台銘報告「老的裝小的、男的裝女的」這種情況很多。

劉宥彤說，由於此次民調採戶中抽樣，有指定的受訪對象，當訪員詢問家中有幾人滿20歲，很多人都回答家中只有一人，但這基本上不太可能，若回答還有別人在，可能就會跳到指定另一人回答。

劉宥彤還說，還有一個老先生裝成年輕女生，明明很好笑，卻不算無效樣本，只要受訪者依照民調規則回答，就算數。

劉宥彤坦言說，郭台銘上週的確有一些狀況不是很好的回答，可能是覺得民調有點不公平、有點荒謬，讓這件事變成接電話比賽，不過，這都是在初選公布前，後來郭台銘想一想之後，就調整的滿好的。（編輯：楊凱翔）1080716