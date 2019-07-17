陳副總統讚世大運好成績 盼東京奧運再接再厲

（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統陳建仁今天接見2019世大運代表團，肯定選手們為國爭光，讓台灣在國際體壇發光發亮；他說，2020年的東京奧運將是選手們進一步挑戰世界的機會，希望選手再接再厲。

陳副總統今天在總統府接見參加「2019年拿坡里世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員」，代表現在在加勒比海國家拚外交的總統蔡英文，向選手們表達恭喜及感謝。

陳副總統致詞時，這屆世大運代表團總共奪下9金、13銀、10銅的成績，金牌數總排名世界第7，選手們表現不僅超乎預期，同時也是台灣參與境外世大運以來成績最好的一次。

他說，選手們亮麗的成績，不僅使自己在國際上揚名立萬，更重要的也激勵了台灣所有人的民心士氣，讓許多年輕人都以選手為榮及榜樣，認為體育是未來他們可以發揮的一個很重要專長。

陳副總統一一細數選手們的優秀表現，他並提到，體操代表隊「翻滾吧男孩」李智凱在台北世大運的精彩表現，大家都有目共睹，這次在男子成隊項目，與唐嘉鴻、徐秉謙聯手拿下首面世大運體操團隊銀牌，並以個人全能項目的銅牌，成為台灣第一個世大運體操全能項目的奪牌選手。

陳副總統說，最後的單項決賽，先是李智凱在鞍馬項目將拿手的「湯瑪士迴旋」帶到義大利，不只連霸金牌，更讓整個拿坡里體操館陷入瘋狂。世大運體操最後一項單槓比賽，唐嘉鴻展現「垂直貓跳」的絕活，單日2金，讓台灣體操揚名拿坡里。

陳副總統指出，他自己從頭到尾看李智凱的比賽，覺得「太精彩了」，湯瑪士迴旋一落地，他馬上鼓掌，「我想一定拿金牌，果然被我猜對了！」

陳副總統表示，放眼未來，所有世大運代表團的選手都是台灣未來競技運動的希望所在，而2020年的東京奧運，將是選手們進一步挑戰世界的機會。希望選手再接再厲，不斷挑戰自我，爭取最高的榮譽，讓台灣可以在國際體壇上發光發熱。（編輯：蘇志宗）1080717