罷韓店家質疑受害 高市府：嚴守行政中立

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市民罷免市長韓國瑜行動加速進行，Wecare高雄發起人尹立今天表示，推估罷韓連署書近15萬份，至於罷韓店家受害疑市府相關位查察有關，高市府回應嚴守行政中立。

前金區三川里里長莊晉勳於里長辦公室門口設罷韓連署站，民眾陸續繳回連署書，他說民眾的熱情踴躍讓他感動。

Wecare高雄發起人尹立今天到里長辦公室，莊晉勳拿出約500份的連署書給尹立，他說令他感動的是民眾熱情踴躍。

莊晉勳說，昨天午夜一名婦女騎機車送來全家4份連署書到里辦公室，還允諾會再協助發送連署書。

尹立表示，民眾罷韓行動在韓國瑜於國民黨內初選勝出後顯得更積極，他說併同公民割草行動的罷韓連署書已比15日公布的13萬份又增加了，推估已近15萬份。

至於表態罷韓店家繼廣德家煎餅店房東拒出租攤位後，還有鐵板燒業者「房東不租了」，還有「釣客食堂」在臉書表示，已有國稅局、衛生局及消防局和環保局蒞臨，全部合格請客人安全用餐；不過業者也宣布店休。

業者在臉書留言「感謝高雄市民正義相挺，也感謝所有愛與老木的垃圾粉們檢舉…」質疑是否要鬥垮店家達殺雞儆目的，業者說要店休、回歸平靜。

尹立批評韓粉無所不用其極的發動檢舉，他說韓國瑜雖然說了「愛與包容」；韓國瑜可以在初選前以「教戰」方式教授韓粉如何回答民調，卻不用更具體的方式呼籲或制止韓粉對店家的霸凌行動。

他說，罷免是憲法賦予人民的權利，即便店家不挺韓，但是店家都是高雄的業者，盼韓國瑜對罷韓店家受霸凌展現他的氣度。

尹立表示，陸續接到不實假消息攻擊罷韓行動，聲明罷韓行動不會停，募資平台也將啟動，籲民眾連署罷韓。

高市府新聞局長王淺秋表示，韓國瑜向來尊重民眾表達意見的權利，市府嚴守行政中立。現在進入颱風、雨季，市府忙著清淤、防災都來不及，不可能針對單一店家動用公權力，籲請相關政治團體不須過度解讀，製造社會對立氣氛。

罷免程序分提議、連署、投票3階段，提議階段要有1%公民數，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段盼能達到30萬連署目標（以便剔除不合格者），連署提議書要到市長就職1週年後才能提議，也就是第3階段等宣告罷免案成立才會辦理投票，選民數要有公民數的1/4，罷免投票通過門檻大約是58萬票。高雄市的公民數約228萬。（編輯：林沂鋒）1080718