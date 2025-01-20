高雄綠委聲援抗藍白集會 籲全民挺身而出守護家園

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（中央社記者王揚宇台北20日電）前高雄市文化局長尹立等人23日將在高雄舉辦「護國討傅抗藍白」宣講晚會。民進黨立委在立法院聲援，批評藍白亂砍總預算，使政府無法運作，希望高雄人、台灣人站出來，踴躍參加。

尹立、台灣基進高雄市議員張博洋16日宣布，23日晚上6時30分將在高雄三民公園舉辦「護國討傅抗藍白」宣講晚會，希望號召民眾共同捍衛台灣民主憲政制度與國家未來發展。

民進黨高雄市立委李柏毅、李昆澤、邱議瑩、黃捷、邱志偉、賴瑞隆、許智傑今天在立法院召開記者會聲援，也希望藉此活動向全民說明立法院近況。

李柏毅說，今天召開這場記者會，是想讓藍白知道民怨延燒下，民眾一定會挺身而出，對抗國民黨、台灣民眾黨立委惡修法案、濫刪中央預算、破壞民主體制等行為，也呼籲高雄市民在「123自由日」站出來捍衛台灣。

李昆澤表示，藍白聯手踐踏民主、破壞民主憲政，且提出諸多預算提案，濫刪中央政府總預算案，將衝擊並使政府運作陷入癱瘓。

邱議瑩說，希望藉由此宣講活動，喚起台灣人守護家園的決心，理解藍白的荒謬作為。

黃捷指出，藍白過去一年在國會的作為，不是監督執政黨、守護國家，而是傷害人民，既然現在立法院當機，人民就有義務站出來讓它重新開機。

邱志偉說，相信民意會制裁藍白，將其掃進歷史的垃圾堆。

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賴瑞雄表示，過去一年，藍白通過國會擴權法案，以及修正財劃法、憲法訴訟法、選罷法等，限縮人民權益與摧毀台灣，希望全民站出來守護台灣。

許智傑指出，藍白通過很多毀憲亂政的法案，全民要給當地藍白立委壓力，讓他們在投票表決時要謹慎思考，不要危害台灣。（編輯：蘇龍麒）1140120