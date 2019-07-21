郭台銘談日韓貿易戰 強調和平為經濟後盾

（中央社記者余祥台北21日電）前鴻海董事長郭台銘在總統初選落敗後出國沉澱，但仍在臉書發表對時政的看法。他今天關注日韓貿易戰對台灣的影響，強調經濟永遠是他心目中最重要的關鍵字，而經濟的背後，需要有和平當後盾。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後，動向備受矚目。關於郭台銘是否會脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤日前指出，這是被操作的假議題。

郭台銘初選結束後帶家人出國，仍不時在臉書上發表對時政的看法。郭台銘今天以「日韓打架 台灣謀利」為題發表對日韓貿易戰的心得，貼文最後也放上「中華民國最強外掛持續上線」、「果凍海外學習之旅」等主題標籤。

郭台銘指出，今年6月28日在日本舉辦的G20高峰會中，日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅會面只握手了8秒鐘，兩國相敬如冰。3天後日本經產省宣布，針對3項關鍵電子原料出口，韓國不再享有簡化出口待遇，而需逐項申請許可證；並將考慮將韓國從安全保障的「白名單」國家中去除。

他說明，這3種半導體原物料，韓國自日本進口的比例極高。如果全面禁止，會引起供應鏈上極大的問題，但日本目前只對部分原料限制，南韓動態隨機存取記憶體（DRAM）產業賴以生存的「DUV光阻劑」並沒有受到限制。

郭台銘說，雖然日韓正在「打架」，看起來跟台灣影響不大，但他從此事件也觀察到很多值得思考的地方。第一，科技、經濟與外交的關係是極為相關的，這次貿易戰爭的爆發，實質上是二戰後日韓兩國關係修補和損失賠償爭議的延長賽。

他說，韓國的DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、有機發光二極體（OLED）在全世界電子產品供應鏈中占重要的角色，此一供應鏈的危機若未能妥善的化解，將嚴重影響韓國的GDP，進而影響全世界，從此就可看出科技與外交關係對於經濟影響的重要性。

第二，技術靠研發，命運靠自己。日本長期在基礎化學上下功夫，在半導體原物料握有主導性的市場比例，關鍵上游原物料雖然個別營收不高，對下游的生產影響卻非常巨大。

他說，日本針對韓國的出口限制，對於台灣、大陸等製造商是相對利多；但是由於產品進入門檻也相當高，台灣要拿到這波原物料的訂單，可能也沒那麼容易。台灣在晶圓代工世界第一、IC設計世界第二，如果能夠利用此機會，在半導體原物料也能占一席之地，那麼台灣在半導體的地位將更全面、更重要。

第三，簽署多方貿易協定刻不容緩，企業在供應鏈上考慮第二供應商時，也應該考慮是否來自於同一國家，以避免風險。因此要有多方的貿易協定才能幫助台灣廠商避免與降低斷貨轉料的成本與風險。

郭台銘強調，經濟永遠是他心目中最重要的關鍵字，而經濟的背後，需要有和平來當後盾。

郭台銘也再次提到軟銀社長孫正義舉雙手認同他的看法，他也從孫正義身上學到，財源的創造是需要一位有魄力、有執行力的火車頭來帶動。（編輯：張良知）1080721