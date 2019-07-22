民進黨譴責港府放任不明人士暴力對待港人

（中央社記者葉素萍台北22日電）民主進步黨發言人李晏榕今天說，昨天香港反送中活動遊行，爆發港警及數百名白衣人毆打市民，民進黨譴責港府無視港人追求民主心聲，放任港警及不明人士暴力對待人民。

香港泛民主派組織民間人權陣線昨天再次發起反對修訂逃犯條例遊行，晚間反送中群眾前往西環的北京中央駐港聯絡辦公室（中聯辦）大樓抗議，警方施放催淚彈清場，爆發警民衝突；同時新界的西鐵元朗站，卻有大批穿白衣的不明人士攻擊穿黑衣的反送中人士，造成36人送醫，議員與記者也被打傷，香港警方並未逮捕任何人。

李晏榕今天透過新聞稿，譴責港府。她並呼籲港府，不要再漠視民眾抗爭的訴求，「不願傾聽香港人民對民主追求的聲音，是當前香港社會動亂升溫的主因」。

李晏榕指出，今日的香港，不只可能是未來的台灣，更是30年前台灣曾發生過的真實場景，台灣人民上街頭，爭取民主及應有的權益，卻被警察毆打，甚至被黑道威脅。民主、自由、法治的普世價值，就是威權政府的敵人，中共欲讓民主和威權並存，只凸顯「一國兩制」的荒謬。台灣應以史為鏡、以香港為鑑。

李晏榕表示，港府若真要成為香港人民的政府，就必須有一個接受人民直接選舉、傾聽人民聲音的領導人。任何以北京馬首是瞻的施政作為，都無法真正符合香港人民的需求；讓香港實現真正意義的民主自由選舉，才能符合香港真正的利益，才能確保香港當今的國際金融地位。

她說，昨天白衣人無差別攻擊無辜市民，凸顯出香港特定暴力團體已受到北京當局的滲透和控制，藉由暴力行動，鎮壓百姓。

此外，李晏榕也強調，無法忍受現在的香港成為未來的台灣。必須立即研擬一套對抗北京滲透、反制中共政治代理人的完善制度，以遏止北京在台代理人藉由各種威嚇手段，衝擊台灣社會穩定和民主體制。（編輯：張均懋）1080722