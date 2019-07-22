副總統：台商回台2.0方案 帶動4萬個就業機會

（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統陳建仁今天說，台商回台2.0方案已有89家台商通過審查，投資金額突破新台幣4400億元，能帶動至少4萬個本國就業機會，政府並支持中小企業與根留台灣企業帶動產業升級。

陳副總統今天在總統府接見第25屆中部傑出經理獎得獎人，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。中部地區傑出經理獎選拔是中部地區專業經理人的最高榮譽，表彰專業經理人為企業經營及國家經濟發展所做的貢獻。

陳副總統表示，「拚經濟」是政府施政的重中之重，美中貿易戰雖然為世界經濟發展帶來許多衝擊，但也為台灣帶來許多機會，台灣一定要把握這契機，不僅衝投資，也要拚轉型，更重要的要創新及研發。

他說，目前政府台商回台2.0方案已有89家台商通過審查，投資金額突破4400億元，能夠帶動至少4萬個本國就業機會外，也推出「中小企業加速投資行動方案」與「根留台灣企業加速投資行動方案」，希望支持中小企業與根留台灣企業帶動產業升級，增加高值就業機會，再創台灣經濟發展新願景。

陳副總統提到，總統蔡英文上任後，積極推動「新南向政策」，努力深化經貿鏈結，並透過組織國家隊的方式，深耕在地的市場，他希望企業經理人也能跟著政府的政策，到新南向國家為企業開拓更多的海外商機。

副總統說，近來接待許多「新南向政策」國家的國會議員及企業代表，他們都說台灣的企業到當地是他們學習的榜樣。「新南向政策」除了經濟、貿易外，政府也努力促進人才、科技、創新、文化、觀光醫療等交流；來台觀光人數持續增加，其中增加很多的就是新南向國家的遊客。

他表示，政府推動「5加2產業創新計畫」相當成功；政府有決心要把台灣經濟完全脫胎換骨，所以現在回來的台商都強調要用大數據、人工智慧、智慧機械的方式製作生產。台灣的產業如果能脫胎換骨，台灣就很有希望，自己強起來，就不用怕競爭。（編輯：郭萍英）1080722