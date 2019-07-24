Kolas：韓國瑜爬樹後批中央 每次開火都是他

高雄市長韓國瑜（圖）24日由衛生局陪同到勞工公園視察登革熱防疫情形，因擔心樹洞積水成孳生源，以矯健的身手爬上樹探察樹洞積水。中央社記者董俊志攝 108年7月24日

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院發言人Kolas今天表示，每每主動開火，不斷對著鏡頭談藍綠有別、升高藍綠對抗的，不是行政院，是高雄市長韓國瑜。行政院業務繁忙，不會只盯著某一位市長。

0719高雄大雨造成273處淹水，行政院長蘇貞昌關心高雄水患，並在臉書貼文質疑施政要讓人民有感，「不要神隱」及「別的地方有市長」等，高雄市長韓國瑜今天回應，「當我是空氣人嗎？」

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）下午在臉書發文表示，韓國瑜從樹上下來之後，還是繼續批評行政院。其實仔細反芻每次空戰的事發原因，每每主動開火，不斷對著鏡頭談藍綠有別、升高藍綠對抗的，不是行政院，是韓國瑜。媒體隔空問來問去，觀眾看起來就好像大人又愛拌嘴了，會忘了是誰先開罵，不知不覺就吵起來了。

Kolas表示，行政院業務繁忙，不會只盯著某一位市長，而是會盯著被疫情、災情所攻擊的一大群市民。政院說破嘴了，講了很多次：「救災、防疫、預算、建設皆不分藍綠，皆有公文、撥款紀錄可供證明。」

她說，作為執政黨，若真想繼續在明年獲得人民支持，有什麼動機要刻意忽略藍營執政縣市的人民，這不合邏輯。作為在野的地方政府，為何要一直升高政黨之間的衝突、動機是什麼，還是為人民想想吧。

Kolas並在文末附註，根據疾管署資訊，防治登革熱最有效的辦法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。若樹上有樹洞，有積水的疑慮，可以在樹洞裡填土並種植植物。（編輯：楊玫寧）1080724