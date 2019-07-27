郭台銘擬8月初返台 幕僚：若有下一步會對外說明

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）前鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選落敗後出國，未來動向備受矚目。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天表示，郭台銘預計8月初返台，若有下一步動向，相信會跟大家報告。

同樣備受外界關注是否參選總統的台北市長柯文哲今天被問及是否有聯繫郭台銘時說，不知道，郭台銘不會直接聯繫他，但「我有些問題，他還沒有回答」。

劉宥彤今天出席「明日農村：農村創生指南針」趨勢論壇受訪時表示，對於柯文哲的談話，她不是很清楚，可能要等郭台銘回台後，會有比較明確的回應。

被問及郭台銘的下一步，劉宥彤表示，郭台銘預計8月初回到台灣，如果他有下一步動向，「我相信他會跟大家報告」。

對於「郭柯配」的可能性，她說，這件事情有點太遙遠了，「現在根本八字都沒一撇，沒有這種事情」。至於傳出她與蔡壁如通話，劉宥彤表示，只是禮貌性、很短的通話，彼此寒暄一下，最近新聞很多，希望如果有什麼消息，彼此更新一下。

此外，國民黨28日舉行全代會，將正式提名韓國瑜參選2020總統。郭台銘人在海外不會出席，不過近期挺郭團體發起連署，支持郭台銘參選。

對此，劉宥彤說，最近天氣很熱、下午還會下雷陣雨，感謝粉絲對郭台銘的支持，但也提醒粉絲，要注意顧好自身安全，避免與他人發生衝突。對於粉絲自發性發起連署行動，雖然郭台銘現在還沒有任何決定，可能最後也不一定用得到，但相信郭台銘一定是感謝支持他的人。

被問到「韓郭配」的議題，她說，比較需要的是尊重郭台銘的意願。郭台銘對參與政治以及未來對中華民國要扮演的角色，需要先有想法、方向，再討論其他事情。

對於郭陣營是否不排除與柯陣營合作，劉宥彤表示，柯市長最近的發言，她們都有轉傳給郭台銘，相信他看了之後可能會有想法，但到目前為止，還沒有進一步的消息。

劉宥彤指出，現在各方有不同的期待，但郭台銘不是一個傳統政治人物，不管是否出來選舉，他一定把中華民國的利益擺在優先的第一位，他需要沈澱，思考他可以為國家扮演什麼角色，他想做什麼，可以自己爭取，但在思考後，也可能會勇於放下一切，主要還是看郭台銘自己的想法跟判斷。

至於郭台銘是否會跟柯文哲見面，劉宥彤表示，如果郭台銘回台後，郭柯兩人有見面的打算，她相信，「他們見面絕對不會是說就是為了選舉」，交朋友都是有可能的。（編輯：李信寬）1080727