郭台銘下午低調返台 幕僚：臨時收到通知

（中央社記者王承中台北31日電）初選落敗後出國散心的前鴻海董事長郭台銘今天下午搭機返台，對於郭台銘的下一步，永齡基金會執行長劉宥彤表示，先讓郭台銘有所準備，再跟大家報告。

郭台銘在15日國民黨總統初選結果公布後出國沉澱，半個月未公開露面。外傳郭台銘今天將返台，大批媒體一早就到松山機場守候，但並未見到郭台銘；劉宥彤則在下午3時20分向媒體表示，郭台銘已於下午3時許從松山機場返台，但已先離開。

劉宥彤受訪表示，郭台銘回台事先沒有通知任何在台灣的幕僚，也沒有通知任何人接機，她直到專機抵台前半小時才收到通知，她也沒有見到郭台銘。

她說，郭台銘需要休息，原本可能想低調回台，沒想到消息走漏，在這麼臨時的狀況下，郭台銘沒有辦法向大家說明，所以就等幕僚報告近期台灣發生的事情後，讓郭台銘有所準備，再跟大家報告。

媒體詢問郭台銘是否會跟高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲會面，劉宥彤說，她不知道，她今天沒見到郭台銘，連話都沒講到。

至於郭台銘的下一站，她說，郭台銘沒有告訴幕僚，但她認為郭台銘應該是先回家。

國民黨內有人建議郭台銘參選立委或擔任副手，劉宥彤表示，郭台銘出國期間，幕僚能跟郭台銘對話的內容不多，再加上近期外界傳言很多，可能等郭台銘回來後先整理一下。

媒體追問何時舉辦粉絲見面會，劉宥彤指出，郭台銘希望謝謝過去初選支持他的人，粉絲見面會籌畫中，形式、地點及規模目前還沒有安排，請粉絲耐心等候。

對於有郭粉進行連署時遭毆打，劉宥彤表示，郭台銘呼籲大家理性，昨天郭台銘交代秘書要送花給遭到毆打的支持者。

針對昨天現身北市府開國際事務委員會，劉宥彤解釋，她兩年前被聘為委員，跟選舉無關。該委員會定期召開會議，由台北市政府主管分享台北市在國際事務上的做法及成就，並沒有跟選舉有關的事情，沒有必要做太多聯想。（編輯：謝佳珍）1080731