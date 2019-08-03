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蔡總統盼港府即時回應人民訴求 撫平裂痕

最新更新：2019/08/03 12:24
香港前特首董建華將「反送中」幕後黑手指向台灣和美國。總統蔡英文（圖）3日受訪表示，董建華曾任特首，知道香港人民追求自由民主的意願強烈，希望香港政府能夠及時回應人民訴求，並撫平社會產生的裂痕，盡到保護人民責任。中央社記者裴禛攝　108年8月3日
香港前特首董建華將「反送中」幕後黑手指向台灣和美國。總統蔡英文（圖）3日受訪表示，董建華曾任特首，知道香港人民追求自由民主的意願強烈，希望香港政府能夠及時回應人民訴求，並撫平社會產生的裂痕，盡到保護人民責任。中央社記者裴禛攝　108年8月3日

（中央社者游凱翔台北3日電）香港前特首董建華稱「反送中」幕後黑手指向台灣和美國。總統蔡英文今天表示，董建華曾任特首，知道香港人民追求自由民主的意願強烈，也希望香港政府及時回應人民訴求，撫平裂痕，保護人民。

影片來源：中央社

蔡總統上午出席「第12屆崇越論文大賞頒獎典禮」後，接受媒體聯訪；媒體詢問，董建華7月31日稱「反送中」運動有幕後黑手，並將矛頭指向台灣和美國。

蔡總統表示，董建華曾任香港特首，知道香港人民追求自由民主、人權保護的意願非常強，因此，台灣也希望香港政府能夠真誠、誠實地面對人民訴求。

蔡總統說，希望香港政府能夠及時回應，並撫平社會產生的裂痕，盡到保護人民責任。

香港6月先後爆發多次大型反修訂逃犯條例的示威集會，其中，6月12日包圍立法會的集會演變成警民嚴重衝突。香港行政長官林鄭月娥7月9日表示，逃犯條例修訂草案已壽終正寢，並承認修例工作完全失敗；近期仍有多場反送中遊行（編輯：郭萍英）1080803

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