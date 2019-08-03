韓國瑜到桃園參香 鄭文燦：參選人來六都很正常

桃園市長鄭文燦（中）3日結束市政行程接受媒體聯訪時表示，國民黨提名總統參選人韓國瑜到身為六都之一的桃園很正常，希望每個參選人來了桃園，都能支持桃園重大建設，讓桃園得到更大的發展力量。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽傳真 108年8月3日

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）中國國民黨提名總統參選人韓國瑜今天到桃園參香，桃園市長鄭文燦表示，參選人來六都很正常，希望每一個參選人都能夠支持桃園建設，讓桃園得到更大的發展力量。

韓國瑜今天一整天在桃園進行參香活動，上午從龜山壽山巖觀音寺，展開9座宮廟的參香行程，晚間將在中壢區興仁公園與支持者舉行「相見歡」的行程，受到不少熱情支持者歡迎。

鄭文燦在結束市政行程，並接受媒體聯訪時表示，韓國瑜已經獲得國民黨提名，桃園是六都之一，參選人來六都是很正常，希望每一個參選人來了桃園，都能夠支持桃園的重大建設，讓桃園得到更大的發展力量。

記者問到，韓國瑜對於民進黨執政3年多政績有些令人失望，鄭文燦說，在廟裏祈福就是希望國家更好，不管哪一個政黨都能夠把台灣發展得更好；都是以「台灣能夠保有自由民主，以及經濟繁榮、社會多元」的價值當成出發點。

鄭文燦也談到，韓國瑜到桃園行程所出動的警力配置，已經交代警方特別做了維安和交通的協助，警方會非常審慎處理。

記者問到如何看待國民黨與「韓粉」晚間在興仁公園所動員能量，鄭文燦說，韓國瑜在每個縣市都會有泛藍的基本支持者，「我想今天因為天氣比較熱，預估的人也許在白天會比較少一點，那傍晚的時候天氣比較涼，應該會多一點」。

鄭文燦說，每一個參選人在總統大選時都會拿出最好的政見，拿出最佳的訴求，讓人民可以跟隨，可以支持，這是很基本的道理，「對我來講，把市政顧好，把桃園耕耘好，就是我最好的助選方式」。

記者問到，如何看待總統蔡英文與韓國瑜在桃園的人氣，鄭文燦說，現在還沒有進入競選的時程，以後大家再來看。（編輯：方沛清）1080803