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郭辦：郭台銘與柯文哲短暫通話 未提參選

最新更新：2019/08/03 23:11

（中央社記者余祥台北3日電）鴻海創辦人郭台銘辦公室今晚證實，郭台銘和台北市長柯文哲有短暫通話，郭說柯最近新聞很多，柯回應郭的新聞比較大，雙方聊了幾句，郭禮貌性說有機會再拜訪，並未提及參選事宜。

郭台銘在國民黨總統初選敗給高雄市長韓國瑜後出國沉澱，返台當天，台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨消息隨即曝光，引發郭柯合作聯想。

外傳郭台銘和柯文哲已會面，郭台銘並表示不加入台灣民眾黨，將以無黨籍參選2020總統，郭台銘辦公室否認，柯文哲晚間說「現在電子的時代哪需要見面，打電話就好」。

郭台銘辦公室晚間證實，郭柯有短暫通話，據了解，是郭台銘兒子郭守正與台北市長辦公室主任蔡壁如通電話，蔡把電話給了柯文哲，郭守正交給郭台銘。

郭台銘辦公室還原兩人談話內容，兩人先打招呼，郭台銘說柯文哲最近新聞很多，柯文哲說郭的新聞比較大，雙方講了幾句，郭禮貌性說有機會再拜訪，柯則說再看看時間。

郭辦表示，郭台銘對柯表達台灣民眾黨組黨成立大會會送個花祝賀，表達心意，但應該有其他的事不會出席；雙方通話時間很短，沒有特別其他內容，目前雙方幕僚沒有見面的安排。

郭辦也強調，雙方通話內容沒有提及郭台銘參與台灣民眾黨相關事宜，也沒有任何參選事宜，純為媒體臆測。（編輯：黃瑞弘）1080803

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