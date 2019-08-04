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郭柯有無會面 蔡壁如僅稱市長晚上常消失

最新更新：2019/08/04 11:11
台北市長柯文哲（右）4日到板橋天德宮參拜，他表示，市府顧問蔡壁如與郭台銘之子郭守正常常透過LINE聯繫，幕僚們每天都會窸窸窣窣，再向老闆彙報，如總統蔡英文的人也常到北市府窸窸窣窣，保持聯絡。中央社記者梁珮綺攝　108年8月4日
台北市長柯文哲（右）4日到板橋天德宮參拜，他表示，市府顧問蔡壁如與郭台銘之子郭守正常常透過LINE聯繫，幕僚們每天都會窸窸窣窣，再向老闆彙報，如總統蔡英文的人也常到北市府窸窸窣窣，保持聯絡。中央社記者梁珮綺攝　108年8月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）外傳鴻海創辦人郭台銘回台後，已與台北市長柯文哲會面，郭辦指出，郭柯是透過幕僚通電話。是否會面，市府顧問蔡壁如今天說，市長晚上常常會消失，她不知道，所以沒辦法回答。

柯文哲則表示，蔡壁如常與郭台銘之子郭守正常常透過LINE聯繫，而真實的人生中，幕僚們每天都會窸窸窣窣，再向老闆彙報，如總統蔡英文的人也常到北市府窸窸窣窣，保持聯絡。至於與郭通電話一事，「不需要把每天的事情去跟外面揭露」。

他說，真實人生，哪裡說一定需要見面，幕僚每天都在彙報，知道在講什麼，保持聯絡即可。

柯文哲上午到板橋天德宮參拜，接受媒體訪問時，做上述表示。

不過，蔡壁如證實，郭柯確實透過她與郭守正通電話，「平常有在打電話，剛好老闆在旁邊要交代一下，其他時間都是幕僚在聯繫」。

至於郭台銘回國後，是否已與柯文哲見面，蔡壁如說，她不知道，「常常市長晚上會消失，我也不知道，沒辦法回答」。

另外，郭台銘已與國民黨立委王金平會面，被問及有無可能與郭王2人組「鐵三角」時，柯文哲表示，他相信這場選舉後，台灣政治版圖會改組，中國歷史上三國演義只有那一次，三角不是穩定結構，以賽局理論來說，兩極還是比較穩定。（編輯：張銘坤）1080804

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