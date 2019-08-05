中國客嗆亡國佬 韓國瑜：聽聽多數支持者聲音

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市長韓國瑜日前前往桃園參香，簇擁的群眾之外，另有中國男遊客與妻子比出「倒讚」手勢，還嗆聲「看看香港吧、亡國佬」。韓國瑜今天指出，旁邊還有兩萬9998名支持者聲音。

韓國瑜今天上午11時10分在市府鳳山行政中心，接受媒體聯訪時，做上述表示。

媒體關切日前在桃園參香行程被中國遊客與妻子比「倒讚」手勢，一旁的男子還嗆聲「看看香港吧、中國人受到的苦難，就是台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送你們自己」、「看看香港吧、亡國佬」。

面對媒體追問，韓國瑜反問媒體「當天現場有多少人？」他說，大概3萬人，還有2萬9998人，他們的聲音跟他們的想法，是不是有關媒體要注意一下；是特定的媒體一定會找一、兩個（不同）聲音，但是旁邊還有2萬9998名支持者的聲音。

韓國瑜說「這是公平嗎，還是繼續抹黑韓國瑜嗎？我覺得這一點全國民眾要看清楚」，請特定媒體報導一下「我覺得這樣才是公平」。

另有關聯繫鴻海集團創辦人郭台銘一事，韓國瑜說，還在等郭的回應，已經再一次去打電話也在語音信箱留言；至於和前立法院長王金平見面，韓說，已經連續見了好幾次「如果有可能的話一定再安排拜會王院長」。（編輯：翁翠萍）1080805