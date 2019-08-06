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劉宥彤現身民眾黨創黨大會 稱以個人身分祝福

最新更新：2019/08/06 14:31
台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，郭台銘親近幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤（前左3）出席，她表示因為民眾黨理念跟永齡接近，以個人身分給予祝福。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日
台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，郭台銘親近幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤（前左3）出席，她表示因為民眾黨理念跟永齡接近，以個人身分給予祝福。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市長柯文哲「台灣民眾黨」今天舉行創黨大會，郭台銘親近幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤出席，她表示因為民眾黨理念跟永齡接近，今天是以個人身分給予祝福。

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，今天舉行創黨大會，鴻海創辦人郭台銘親近幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤出席，引發郭柯合作聯想。

劉宥彤表示，今天並不是代表郭台銘、而是以個人身分前來，因為柯文哲心腹、台北市府顧問蔡壁如有打電話給她，提到雙方都想為年輕人服務、理念符合，所以邀她過來看看。

劉宥彤說，原本蔡壁如還想邀永齡基金會董事長、郭台銘之子郭守正來，「但守正其實不太出席這種活動，就說基金會的事情還是我來就好」，並說只跟郭守正說過要來，沒有跟郭台銘講過。

劉宥彤表示，沒有代表誰傳過話，送花也只是因為柯文哲說過從政要找回初衷。

由於台灣民眾黨要求簡稱為「民眾黨」而非「台民黨」，媒體追問是否因為「台民黨」音近「台銘」，劉宥彤表示，這個黨是柯文哲創的，要怎麼取名跟他們比較不相關，不管要怎麼簡稱都很好。（編輯：張銘坤）1080806

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