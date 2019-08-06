總統歡迎瓜國新大使到任 盼雙邊關係帶來新發展

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天接受瓜地馬拉新任駐台特命全權大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）呈遞到任國書，除表示歡迎外，並盼為台瓜雙邊關係帶來更多新活力和新發展。

總統致詞時表示，台灣和瓜地馬拉共享民主跟自由等普世價值，兩國邦誼長達85年，並且歷久彌新。前年，她率團訪問瓜地馬拉，在總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）陪同下走訪安地瓜古城，不論是對瓜地馬拉的人文風情、或是兩國合作的成果，都留下非常深刻的印象。

總統說，今年4月莫拉雷斯總統伉儷率團訪問台灣，很高興有機會陪同老朋友參觀桃園大溪老街跟老茶廠，體驗台灣懷舊的文化。

總統表示，過去3年來，台瓜兩國透過元首互訪以及高層交流，合作關係越來越密切。不只是在醫療衛生、教育、農業等領域合作不斷有新的進展，經濟貿易上也都持續在提升雙方的關係。

她表示，像是瓜地馬拉的高品質咖啡在台灣很受歡迎，去年從瓜地馬拉進口的咖啡金額突破1200萬美元，創歷史新高。相信未來有葛梅斯大使的協助，台瓜兩國一定可以創造更多的合作成果。

總統說，葛梅斯大使是多家公司的創辦人，具有教育、科技領域、還有企業界的背景，並且深受莫拉雷斯總統的信任。她期待以葛梅斯大使豐富的學經歷，能夠為台瓜雙邊關係帶來更多的新活力和新發展，並請葛梅斯大使伉儷把台灣當作第二個家。（編輯：張均懋）1080806