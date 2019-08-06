柯郭合傳言不斷 朱立倫：民眾期待團結的國民黨

（中央社記者余祥台北6日電）台北市長柯文哲今天成立台灣民眾黨，外界關注是否將與鴻海創辦人郭台銘合作。朱立倫表示，大家期待團結的國民黨，而非裂解的國民黨；連勝文也說，有些知識藍選民至今不願挺韓國瑜，這或許就是柯文哲想要裂解泛藍的缺口。

柯文哲成立台灣民眾黨，牽動2020選情，郭台銘、前立法院長王金平今天皆送上花籃祝賀，為3人合作可能增添想像空間。

至於黨內整合問題，國民黨發言人歐陽龍說，國民黨已從公平的黨內初選中推出人選，盼能延續初選過程5位參選人同台的團結景象，黨中央當然不會放棄、會盡最大努力整合黨內。

國民黨中央委員連勝文在臉書上表示，郭台銘是台灣一流、愛國的企業家，若會輕易陷入柯文哲的陷阱，令人難以置信。

他說，所認識的人當中，的確很多人支持郭董，而這些所謂的經濟藍、知識藍選民，也真的有些人，至今不願意挺國民黨總統參選人韓國瑜，這或許就是柯文哲想要幫助總統蔡英文裂解泛藍的一個缺口。

連勝文說，但據他觀察，這些經濟藍及知識藍在國民黨初選最後一週電話民調時，出國談生意或度假的，照舊出國；而待在台灣的，晚上應酬、週末打球的行程也沒變，遠遠比不上許多鋼鐵韓粉，在家裡老老實實等好幾天電話，所以這些支持者，到了真正大選時的動員力有多大，實在難以預測。

他指出，這些朋友們大部分都表示，就算不投韓國瑜，也不會投柯文哲，更不可能投蔡英文，頂多就是出國，或是不出來投票。說到底，這些選民心裡還是很清楚，不論是蔡英文還是柯文哲，以及他們的團隊，都無法擔負起推動中華民國未來發展的重責大任。

連勝文說，柯文哲這個人永遠覺得自己最聰明，把旁人都當傻子，但真正有智慧的人，不但不會被他玩弄。連勝文相信在關鍵的時刻，絕對會給他當頭棒喝，敲醒他的皇帝大夢。

前新北市長朱立倫今天也臉書談台灣民主運動先驅蔣渭水，他說，蔣渭水一生無私無我，念茲在茲「不應只會爭眼前小利、不知立永久大計」，世局紛亂，國民黨更需團結。

朱立倫說，當年蔣渭水創立台灣民眾黨，核心理念「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，直至今日仍是參與政治、思考政策的嚮導明燈。

蔣渭水主張調和民族運動，朱立倫表示，放諸當下台灣社會，意義在於團結全民，而非裂解全民；延伸投射到政黨，期待一個團結的國民黨，而非裂解的國民黨。

朱立倫表示，蔣渭水一生無私無我，念茲在茲「不應只會爭眼前小利、不知立永久大計」，留下民主啟蒙、社會進步的深切期待，不妥協的勇氣、急公好義的人格，「我們應該也必須，實踐在每一天的政治生活裡。」

朱立倫說，此時此刻世局紛亂，要把腳步踩穩，更需團結，「同胞須團結，團結真有力。」（編輯：楊凱翔）1080806