民進黨時力達共識 對方已提名選區暫不提名

（中央社記者王揚宇、葉素萍台北6日電）民進黨主席卓榮泰今天與時代力量黨主席邱顯智會面，雙方達成初步共識，區域立委選區若一方已提名人選，另一方還沒提出人選的話就暫不提名。

至於兩黨目前都在淡水、鳳山等選區提名，雙方會後都表示，今天會談未觸及這部分。

由於時代力量在台北市信義南松山區已提名律師陳雨凡參選，雖然民進黨在台北市第7選區（信義、松山）立委布局已鎖定現任市議員許淑華，但民進黨內人士說，依照今天兩黨主席的共識，該區將「暫不處理」。

另外，新北市汐止區現任立委為時代力量的黃國昌，但黃國昌尚未宣布是否爭取連任。媒體也關注會中是否有談到新北市汐止區的選情，民進黨發言人周江杰則回應說「沒有」。

民進黨與時代力量兩黨主席這場會面時間，今天下午登場，會談超過兩個小時，民進黨出席代表包括卓榮泰、副秘書長郭昆文、組織部主任李慶鋒以及發言人周江杰。

時代力量出席人士則包括邱顯智、秘書長陳孟秀、提名小組委員丁穩勝、秘書長執行秘書陳為廷。

邱顯智晚間在時代力量中央黨部召開記者會表示，他向卓榮泰指出，下個會期是這屆立法院的最後一個會期，有屆期不連續問題，因此時力要求開臨時會，處理反紅色媒體、抗中法案及人民參與審判、礦業法、吹哨者保護等法案。

邱顯智說，時代力量的支持者很重視這些法案與價值，因此雙方要合作，擴大本土政治力量的基礎，一定要實現這些法案的推進，也希望補實NCC人事。

邱顯智指出，卓榮泰說，這些法案會先由民進黨政策會研議後，交給民進黨立法院黨團，再跟時代力量立法院黨團溝通討論。但他對於卓榮泰的這個說法不滿意，希望府院黨有共識，盡速讓這些法案通過。

邱顯智也說，如果這些法案沒辦法通過或處理，民進黨也要告訴時代力量原因，好讓他帶回黨內說明、討論，再來決定是否進行下一階段的協商，而這個沒有設定期限，他相信民進黨會盡速回復。

周江杰會後轉述，卓榮泰支持民進黨立院黨團就時代力量所提的優先法案，與時代力量黨團盡速進行溝通協調。

台中第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任立委是時代力量的洪慈庸，民進黨提名策略小組上週已決定這區不提名，保留與洪慈庸合作空間。

時力與民進黨在多個選區提名重疊，包括，時力立法院黨團主任陳惠敏將參選高雄市鳳山區立委，對上現任民進黨立委許智傑；時力日前也提名律師張衛航參選新北市第一選區立委，該區現任立委為民進黨呂孫綾；現任民進黨立委柯建銘的新竹市選區，柯建銘交棒給前議員鄭宏輝，時代力量則推出工程師高鈺婷參選。（編輯：林興盟）1080806