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聖文森總理訪台 將主持駐台大使館揭牌儀式

最新更新：2019/08/07 11:15

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）外交部今天表示，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）於6日至12日訪問台灣；訪台期間將會晤總統蔡英文、接受軍禮歡迎及國宴款待，並將主持聖文森在台新設大使館的揭牌儀式。

蔡總統下午將舉行軍禮歡迎龔薩福，兩人接著將在總統府進行會晤，晚間蔡總統將以國宴款待。

另外，龔薩福也將主持聖文森在台新設大使館的揭牌儀式。聖文森駐台大使館設於天母使館特區，與聖露西亞駐台大使館同一層樓，預計8日舉行開幕儀式；聖文森首任駐台大使由柏安卓（Andrea Bowman）出任，她曾長期擔任聖文森第一女子中學校長。

外交部表示，龔薩福來台主持聖文森大使館的開幕儀式，象徵台聖兩國堅定的邦誼及緊密的合作關係。未來雙方將進一步增進在政治、經貿投資、財政、犯罪防治等領域的合作與交流，深化兩國友好邦誼。

外交部指出，在台期間，訪賓也規劃拜會工業技術研究院、財團法人國際合作發展基金會等，以了解台灣政經領域的最新發展。龔薩福並將接見聖文森在台留學生，了解他們就學與生活的情形。

外交部表示，中華民國與聖文森及格瑞那丁邦誼篤睦，兩國建交38年以來，雙方在基礎建設、公衛醫療、警政、資通訊、農業、教育及國際參與等領域合作密切且頗具成效。聖文森今年6月當選為聯合國安理會2020-2021年非常任理事國，未來政府將持續全面深化與聖文森的密切合作關係。（編輯：蘇志宗）1080807

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