莫拉克風災十周年活動 郭韓會恐無緣

（中央社記者王淑芬高雄7日電）莫拉克風災10年的「擁抱大愛莫拉克十周年活動」，原被認為高雄市長韓國瑜可能和鴻海創辦人郭台銘有機會見面，不過永齡農場執行長白佩玉說，考慮防颱，郭將不會出席。

10年前的莫拉克颱風重創高雄市山區，造成523人罹難，最嚴重的莫過於小林村滅村慘遭滅村，462人喪生。災後政府協助安置重建，10年來災民多已恢復正常生活，省思、記取教訓，減災、防災是重要的課題。

杉林區公所規劃8日在杉林區大愛原民文化公園廣場舉辦「擁抱大愛莫拉克十周年活動」。

災後郭台銘在杉林設立永齡農場並提供災民就業機會。原本傳出郭可能於風災紀念活動返回農場，有助於化解韓國瑜在國民黨總統初選勝出後，迄今未和郭台銘見面的尷尬，也被外界解讀是最佳的時機與場合。

白佩玉今天接受中央社記者電話採訪，她說，擔心颱風，農場沒有活動，郭台銘也不會到農場。

高雄市政府新聞局長王淺秋今天在鳳山行政中心也回應郭韓見面一事。她說，民政局等單位規劃的活動，只要沒有颱風攪局的話，韓國瑜目前預計會參加，但也擔心颱風來襲，要全員做好戒備，萬一有狀況，紀念活動行程可能要彈性調整或取消。

媒體關心韓郭會面，王淺秋說，稍早有接獲自救會邀請，但不能確定是同一個活動；是否永齡農場另有活動，市府沒有收到邀請，不是很清楚。

媒體關心韓、郭聯繫是否有進一步的消息或回應。王淺秋表示，到昨天為止進度一樣，「我們仍誠意等待，市長有一直打電話、留語音訊息，如果有機會仍希望可以見面，目前就等郭，如果覺得時機成熟、雙方覺得可以的時間」。(編輯:孫承武)1080807