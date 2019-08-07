批柯拉郭 吳敦義：柯文哲剽竊台灣民眾黨

（中央社記者余祥、梁珮綺台北7日電）台北市長柯文哲組黨，國民黨主席吳敦義今天砲轟柯文哲違背道義，剽竊別人的台灣民眾黨；被問到柯文哲拉攏鴻海前董事長郭台銘，吳敦義說，「我們也在拉攏」，就算有通電話也不能講，盡最大努力整合。

台灣民眾黨籌備處發言人林珍羽表示，民眾黨的成立，被賦予新時代使命，與1920年代的台灣民眾黨雖有不同時空背景，但相同的都是要喚醒國人的政治覺醒，改變台灣的政治文化。

她說，對於各界的批評與指教，表示尊重。

有媒體報導，鴻海創辦人郭台銘已與台北市長柯文哲、前立法院長王金平會面，3人是否結盟備受關注，不過，外傳國民黨中央、前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜與郭台銘聯繫未果，黨內擔憂分裂危機。

國民黨主席吳敦義今天主持中常會，會後媒體堵訪時詢問，郭台銘是否不接電話，吳敦義說：「接不接電話，不是你問我就講，就算有通也不能隨便講，何況有時候不一定能接得上。」

媒體詢問，是否整合有望，吳敦義說，當然隨時都有希望，會盡最大的努力。

至於柯文哲一直在拉攏郭台銘，吳敦義說，「我們也在拉攏」，不可能要柯文哲不要拉攏。

提到柯文哲，吳敦義砲轟柯文哲違背道義，剽竊別人的台灣民眾黨，連台灣民主運動先驅蔣渭水的後人都不贊成，要選總統的人，要有基本的道德和人格，應尊重他人。

媒體追問，是否可能有「吳郭會」，吳敦義低調回應，他不能講。（編輯：林興盟）1080807