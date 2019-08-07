脫口秀玩笑引爭議 鄭南榕基金會籲尊重自焚事件嚴肅性

「博恩夜夜秀」主持人曾博恩（圖）因調侃以自焚維護台灣言論自由的鄭南榕引起爭議。（圖取自facebook.com/brianstandup）

（中央社記者葉素萍、陳秉弘台北7日電）「博恩夜夜秀」主持人曾博恩調侃以自焚維護台灣言論自由的鄭南榕，鄭南榕基金會晚間回應指出，「幽默」是自由社會重要元素，希望國人能尊重鄭南榕自焚事件的歷史嚴肅性。

「博恩夜夜秀」是台灣網路脫口秀節目，主持人曾博恩於上週在酒吧舉辦的「OPEN MIC」活動串場，上台與觀眾互動，卻說出「我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？」遭到網友PO網爆料，引起關注。

曾博恩所屬經紀公司「薩泰爾娛樂」在今天凌晨於臉書粉絲專頁發布聲明，表示因適逢節目約滿，曾博恩也正值休假，雙方會再討論後續事宜，但宣布暫停與曾博恩的一切製作合作。

鄭南榕基金會晚間透過聲明表示，「幽默」是自由社會的重要元素，然而也希望國人能尊重鄭南榕自焚事件的歷史嚴肅性，誠摯邀請社會大眾來鄭南榕紀念館走一趟，親身認識鄭南榕生平與主張，了解言論自由真諦。

鄭南榕基金會並說，言論自由是民主社會中必要條件，30年前鄭南榕與前輩們不畏霸權，上街爭取自由與獨立，30年後活在自由民主的台灣，對比於現在的香港，能夠公開發表評論、也握有選票來表達政治立場，但務必謹記，這份自由並非永遠不會受到迫害或消失。

鄭南榕基金會指出，台灣作為國際社會的一員，守護自由民主、守護普世價值是大家的責任。每一個台灣人，都有責任讓自己有能力做到：追求真相、為自身言行負責，進一步守護民主制度、捍衛台灣的主權。（編輯：林淑媛/楊玫寧）1080807