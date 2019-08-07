聖文森大使館8日揭牌 總統：兩國邦誼再上層樓

總統蔡英文（右3）7日在總統府以國宴宴請聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左4），並特別準備蛋糕為龔薩福慶生。中央社記者鄭傑文攝 108年8月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）聖文森駐台大使館明天舉行揭牌儀式，總統蔡英文今天表示，聖國大使館的成立讓台聖兩國友好邦誼再上層樓，期盼聖國總理龔薩福在今年9月的聯合國大會上，再次為台灣發聲。

總統蔡英文下午在總統府會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷暨接受駐台特命全權大使柏安卓（Andrea Bowman）呈遞到任國書，期許聖國在台大使館的成立，讓台聖兩國友好邦誼再上層樓，並期盼龔薩福持續支持台灣的國際參與，共同為世界做出更重要的貢獻。

總統與龔薩福會談時表示，龔薩福是台灣的老朋友，這次是第11度訪問台灣，也是第10次來到總統府，顯示出龔薩福對台灣的高度重視，以及聖國和台灣的深厚情誼。

今年聖文森也獲選為聯合國安理會2020到2021年非常任理事國，總統相信可以對促進世界穩定和平做出重要貢獻，作為友邦同感光榮。

總統期盼在今年9月的聯合國大會上，龔薩福再次為台灣發聲，持續支持台灣的國際參與，讓兩國能夠在國際場域相互扶持，共同為這個世界做出更重要的貢獻。

聖文森及格瑞那丁駐台大使館預計8日舉行開幕儀式，總統蔡英文（右）7日在總統府接受聖文森首任駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（左）呈遞到任國書。中央社記者鄭傑文攝 108年8月7日

總統蔡英文（右）7日以軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左），軍禮結束後，兩人回到總統府晤談。中央社記者鄭傑文攝 108年8月7日

龔薩福致詞表示，沒有任何一個國家有權力去干涉其他國家的事務，無論這個國家有多強大、多富裕，或者是面積人口有多大，必須要互相尊重，而且透過多邊的合作來採取行動；任何國家都不應該用武力去威脅其他國家，這是違反聯合國憲章的，應該要和平地共處。

龔薩福提到，台灣是一個受到全世界尊敬的國家，看到台灣在過去以來的成就和克服的挑戰，令人感到讚嘆。聖文森也是一個海島國家，必須要向台灣學習，台聖兩國邦誼長達38年，一直確保可以互相協助及合作，展現出彼此的愛。此次訪台，即有許多聖國年輕人請他代為向總統致意。

隨後總統以國宴宴請龔薩福伉儷，總統提到，龔薩福的子女，包括今天在座的艾希斯（Isis）曾經來台研讀華語，今天訪團裡的神秘嘉賓，就是三年前拿到紐約律師資格的艾希斯。艾希斯發揮所長，在聖國駐聯合國代表團工作，歡迎她再次回到台灣，也希望訪團貴賓都能盡情享受在台的行程。

總統提到，明天8月8日，是一個很特別的日子，除了是龔薩福的生日，也剛好是父親節。在這一個值得慶祝的日子，龔薩福將為聖國在台新設立的大使館揭牌，更是格外有意義。她代表政府和全體人民，預祝龔薩福生日快樂，以及父親節快樂。

龔薩福表示，聖國在台灣成立大使館，就是兩國邦誼開花結果的最佳例證，期盼兩國能持續為促進世界和平、安全、繁榮及永續發展而努力。（編輯：林興盟）1080807