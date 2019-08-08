談國民黨整合 郝龍斌：讓郭王先沉澱一下

（中央社記者王承中台北8日電）國民黨副主席郝龍斌今天針對國民黨整合表示，現在應該讓鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平沉澱一下，呼籲黨內要用耐心、誠心及同理心看待，相信郭王也不希望民進黨繼續執政。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後，未來動向備受矚目，外界也關注國民黨內整合問題。郝龍斌今天上午在出席父親郝柏村的新書發表會後受訪表示，現在應該讓郭台銘、王金平沉澱一下。因為初選有些裂痕，郭、王有些委屈，呼籲黨內同志要用耐心、誠心及同理心看待。

郝龍斌指出，見面的時間不重要，有好的結果比較重要。等郭、王沉澱後再來看如何溝通、化解裂痕。他說，總統大選國民黨團結都不一定會贏，不團結一定會輸，從中華民國發展的角度，相信郭台銘、王金平都一定不希望民進黨繼續執政，在這基本共識下應該可以談出結果。

對於王金平日前表示，現在才來談整合太晚。郝龍斌表示，國民黨必須虛心檢討，承認現在溝通初選裂痕是有點晚，但晚總比不做好，他覺得還有機會，讓郭、王沉澱、仔細思考一下，怎麼樣對台灣最好，怎樣對大局最好，讓民進黨下架、符合國家利益，這有轉圜空間。

媒體詢問，國民黨中央委員連勝文稱「知識藍」、軍系對高雄市長韓國瑜有不同聲音。郝龍斌指出，這是外面捕風捉影的看法，他從未覺得「知識藍」或軍系對韓國瑜有不同聲音，據他了解，軍系尤其黃復興黨部非常支持韓國瑜，韓國瑜是軍人子弟，也是軍校畢業，跟黃復興有非常密切的關係。

媒體詢問郭台銘是否有可能跟台北市長柯文哲合作，郝龍斌表示，他認為兩人不會合作，他覺得表面上的見面，不用把它看作一件事情，重點是若大家理念相同、大方向一致，怎麼化解當初的誤會，促進團結，讓民進黨下架，這是大家共同努力的目標。

由於過去郭台銘都會定期拜會郝柏村，媒體詢問郝柏村是否想主動出面調解。郝龍斌僅表示，所有人都希望為台灣好、為中華民國好、國民黨甚至親藍的人能夠團結。（編輯：蘇志宗）1080808