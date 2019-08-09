一天只有24小時 柯文哲：當市長又拚選舉很困難[影]

影片來源：中央社

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市長柯文哲還不鬆口是否參選2020總統，但表示一天只有24小時，又要當市長又要拚選戰很困難，而提到粉絲團人數下降、是否有網軍操作，表示「1450不能領錢不做事」。

颱風利奇馬來襲，台北市長柯文哲今天至台北流行音樂中心南基地視察，之後接受媒體聯訪時被問及市長會不會做好做滿，柯文哲表示2020這場選舉，2個剛當選的市長是總統大選熱門人選，這不是正常國家該有的現象。

柯文哲並表示，如果選舉是選意念的、報個名而沒有用力去選很奇怪，但他是台北市長，一天只有24小時，要兼顧兩者的確很困難。

對於粉絲專頁的粉絲數下降，柯文哲說：「1450他總不能領了錢不做事啊，有時候被網軍攻擊，那也應該的，不然那些年輕人領了錢不做事？哪有這回事。」

柯文哲並指出，他組黨這件事，正反意見都有，「所以有人退掉，也是預期中的事」。

今天北市放颱風假，但因颱風路徑北移，風雨不大，柯文哲說：「這不能怪我，因為今天凌晨三點，颱風往北偏80公里，如果按照原定的路徑，現在風雨交加不過往北偏80公里，風雨就少很多，媽祖拜拜還是有保佑。」（編輯：張銘坤）1080809