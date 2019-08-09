藍喊拚艱困區 郭幕僚：沒要參選更不用提立委

（中央社記者余祥台北9日電）前國民黨主席洪秀柱投入台南立委選戰，有藍委建議鴻海創辦人郭台銘，前進艱困選區選立委，成為藍營另一隻母雞。郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天說，郭台銘沒有參選打算，更不用提選立委。

郭台銘目前動向未定，成國民黨分裂隱憂。劉宥彤說，這件事隨時間、空間轉移，可能會慢慢過去，就等有適當場合由郭台銘說明。

至於郭台銘何時會出面，劉宥彤說，目前沒有特別的打算，畢竟郭台銘不是參選人或候選人，現在每天環繞的話題都是政治性話題，郭台銘現在對於政治話題較沒興趣參與。

劉宥彤昨天對國民黨總統參選人韓國瑜開砲，指郭台銘對韓國瑜才是真心換了不少閉門羹，她也提到有人開玩笑說，現今局勢是公司做不好要換CEO，大家卻推舉福委會主委，外界認為是在影射韓國瑜。

劉宥彤今天受訪時說，她只是說一個故事，沒有在指韓國瑜，且很多福委會主委都很有能力，很關心員工，是很好的職務，外界過度解讀。

劉宥彤也說，韓國瑜一向很有誠意，郭董也提過覺得韓國瑜是不錯的人。

媒體詢問，郭陣營近日大力反擊，韓陣營相對弱勢，是否反而對郭台銘造成傷害，劉宥彤說，沒有在反擊什麼，只是在說委曲求全是郭台銘的心境，沒有做任何批評。

外傳9月或11月將是郭台銘宣布參選的2個可能的時機點，劉宥彤說，9月是要申請為總統選舉被連署人、11月是正式登記參選，這都是中選會公告的時間點，這樣的推論很合理。

柯文哲今天說不當副手，媒體詢問，是否代表郭柯配破局、朝向郭柯合的模式，劉宥彤說，目前為止郭台銘都沒有參選打算，沒有誰配、誰合的問題。

媒體詢問，何時要還原8月1日郭柯會內容，劉宥彤說，如果真的有這場會，但郭、柯兩人都沒有對外發言，就到此告一段落。（編輯：鄭雪文）1080809